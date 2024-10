Combien de temps puis-je toucher ma pension de retraite si je vis à l’étranger ?

Si je compte passer ma retraite à l’étranger, ma pension française me suit-elle partout ? Jusqu’à quand pourrais-je la toucher ? L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous aide à y voir plus clair à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Voici les 3 pays préférés des Français pour s’expatrier

Les résultats de sondages révèlent en moyenne que près d’1 senior sur 3 aspire à vivre leur retraite à l’étranger. À l’heure actuelle, ce choix de vie a déjà été fait par plus d’un million de nos compatriotes.

La Grèce, le Portugal ainsi que le Maroc comptent parmi les destinations les plus plébiscitées des Français en raison d’un coût de la vie inférieur et d’un climat ensoleillé.

« 1 087 595 Français résident dans un pays étranger »

En effet, les retraités sont tout à fait dans leur droit de quitter la métropole pour passer leurs vieux jours dans un autre pays. Ce choix ne leur empêchera pas de toucher leur retraite.

D’ailleurs, les statistiques publiées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse ont indiqué qu’au 31 décembre 2022, « parmi les 15 049 171 retraités percevant une retraite de base au régime général (dont les anciens travailleurs indépendants), 1 087 595 (soit 7,2 %) résident dans un pays étranger ».

Cette démarche obligatoire pour continuer à percevoir sa pension

Mais pour continuer à les percevoir, les retraités installés à l’étranger doivent effectuer certaines démarches. « Si vous habitez à l’étranger et que vous percevez une retraite française (personnelle ou de réversion), vous recevez chaque année un certificat de vie, souligne l’Assurance retraite. Vous devez y répondre tous les ans, quelle que soit votre nationalité, en le faisant compléter par l’autorité locale compétente de votre pays de résidence (ex : mairie, commissariat, etc.). »

Info-retraite confirme : « vous n’avez à fournir qu’un seul certificat de vie par an (et éventuellement une attestation de situation maritale) pour l’ensemble de vos régimes de retraite ».

Combien de temps puis-je toucher ma pension de retraite si je vis à l’étranger ?

Pendant combien de temps peut-on percevoir sa pension de retraite à l’étranger ? Sachez qu’il n’existe en réalité « aucune limite de durée » pour toucher votre pension, à condition de rester en vie.

Par contre, notez que cette règle ne s’applique pas pour les allocations de solidarité (allocation de solidarité aux personnes âgées et allocation supplémentaire d’invalidité) lorsque vous partez vivre hors du pays ou dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin).

Et pour cause, explique l’Assurance retraite, « ces prestations sociales sont soumises à condition de résidence en France ».