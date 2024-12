Voici combien d’années vous reste-t-il à vivre en bonne santé après votre départ à la retraite. Une étude vous répond.

Une augmentation notable de l’espérance de vie des Français

« En France, précise l’Insee, l’espérance de vie a connu une augmentation pendant les dernières décennies(…) Elle est ainsi passée de 81 ans pour les femmes en 1990 à 85,4 ans en 2021, et de 73 ans à 79 ans pour les hommes aux mêmes dates », peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional Ouest France.

Combien d’années peut-on espérer vivre en bonne santé après le début de sa retraite ?

Qu’est-ce qu’une espérance de vie en bonne santé à la retraite ? C’est le « nombre d’années que peut espérer vivre une personne sans être limitée dans ses activités quotidiennes », définit la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees).

« En moyenne, révèle Statista – le portail de statistiques, dans les 29 pays européens présentés sur notre carte, l’espérance de vie en bonne santé après la retraite se situait autour de 12 ans en 2022 (UE-27 : 11,7 ans), pour un âge effectif moyen de sortie du marché du travail qui était de 63 ans ».

« Les Norvégiens, les Slovènes et les Luxembourgeois sont ceux qui peuvent espérer profiter de leur retraite en bonne santé le plus longtemps (15 à 16 ans en moyenne)», peut-on lire.

N’empêche que « les Maltais, les Belges, les Français et les Suédois (14 à 15 ans) » se trouvent « également au-dessus de la moyenne européenne ».

La Suède, la Norvège, Malte, la Slovénie, la France et la Belgique « affichent la plus longue espérance de vie sans incapacité après 65 ans ».

Un Français de 65 ans « peut espérer vivre encore dix ans en bonne santé (autour de 9 ans pour les hommes et 11 ans pour les femmes) », nous apprend fr.statista.com.

« L’espérance de vie en bonne santé est plus importante que l’espérance de vie ».

Un départ à la retraite plus précoce, comme au Luxembourg et en Slovénie favorise également une plus longue espérance de vie en bonne santé après la retraite.

Pour l’ancien directeur général de l’OMS, Hiroshi Nakajima, « sans qualité de la vie, une longévité accrue ne présente guère d’intérêt […], l’espérance de vie en bonne santé est plus importante que l’espérance de vie ».

Ces retraités ayant une espérance de vie en bonne santé inférieure à 10 ans

« Les retraités baltes, portugais et roumains sont, eux, moins bien lotis avec une espérance de vie sans incapacité inférieure à 10 ans ». Elle est « à moins de 7 ans en Estonie et à 5 ans en Roumanie ».

« En France, si l’on regarde l’espérance de vie générale, les chiffres de l’Insee montrent par ailleurs que les inégalités d’espérance de vie entre les groupes socioprofessionnels (…) Les ouvriers vivent en moyenne 6 ans de moins que les cadres, et que les 5 % les plus pauvres meurent en moyenne 13 ans plus tôt que les 5 % les plus fortunés ».