Chômage : flicage annoncé pour tous dès cette date, ces comportements qui vous mettront dans le collimateur

Vers une augmentation inédite du contrôle des privés d’emploi. Gabriel Attal annonce un triplement des contrôles tous les ans. Retrouvez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

A peine arrivé à Matignon, le chef de l’exécutif a annoncé la « réouverture du chantier de l’assurance-chômage » en vue de promouvoir un « modèle social qui incite davantage à l’activité ».

« France Travail en menait l’année dernière 500 000 par an, précise Gabriel Attal. Nous passerons cette année à plus de 600 000 et je fixe un objectif : multiplier par trois les contrôles chaque année d’ici à la fin du quinquennat. », Prévient-il. Ce qui ferait en tout 1,5 million de contrôles par an.

« Qui va faire le nouveau travail d’accompagnement pour mettre en place les 15 heures d’activité obligatoire »

La sociologue Claire Vivès souligne « qu’on ne sait toujours pas qui va faire le nouveau travail d’accompagnement pour mettre en place les 15 heures d’activité obligatoire » pour les bénéficiaires du RSA, qui relaie le site humanite.fr, est « une autre création macroniste ».

« Pour moi, précise la chercheuse, les annonces de Gabriel Attal ont pour objectif principal de propager une idée fausse. Il dit : ”Attention, en matière d’assurance-chômage, la fête est finie.” Et l’objectif même de ce discours, c’est de faire croire que, jusqu’à présent, la fête a existé, que les chômeurs sont des privilégiés qui sont grassement indemnisés et ne cherchent pas de travail. »

Le contrôle des chômeurs atteint des niveaux jamais vus auparavant. En 2021, Emmanuel Macron avait demandé à augmenter le flicage de 25 %, la faisant ainsi « passer à 500 000 contrôles en 2022″. Cette mesure aura-t-elle vraiment l’effet escompté ?

L’effet de menace est-il vraiment efficace ?

« D’une part, l’effet de menace conduit les individus à réduire leur temps de prospection et à accepter “le premier emploi venu“, emploi qui peut être éloigné de leur potentiel de savoir-faire et de compétences, estiment trois chercheurs spécialisés sur la question. D’autre part, ce retour rapide à l’emploi se traduit souvent par un retour à l’emploi moins durable et une trajectoire de revenus plus défavorable à la personne. », Observent-ils.

Pour Claire Vivès, la politique macroniste ne fait que « rendre la vie des chômeurs tellement impossible » qu’ils acceptent de « revenir sur le marché de l’emploi à n’importe quelle condition ».

« Nous sommes totalement opposés à cette mesure».

« Nous sommes totalement opposés à cette mesure qui consiste à aller regarder du côté des chômeurs pour justifier du chômage de masse. Alors que le problème principal, abonde Victoire Bech, membre de la direction nationale de la CGT chômeurs et précaires sur franceinfo, est que les employeurs refusent d’embaucher ou qu’ils embauchent dans des conditions de précarité, de dégradation des conditions de travail et des salaires qui expliquent, en grande partie, la précarité des travailleurs. Les travailleurs précaires représentent une part importante des allocataires de l’assurance chômage.»