Sans carte Vitale, un pharmacien a-t-il le droit de refuser de vous délivrer un médicament ? On a la réponse pour vous.

Les avantages de la carte Vitale.

Que vous consultiez un spécialiste ou un médecin généraliste, que vous ayez à passer une radio à l’hôpital ou que vous deviez acheter des médicaments, la carte Vitale vous permet d’accéder à tous ces soins sans avance de frais.

Plus de peur que de mal ? Vous avez oublié votre carte Vitale chez le médecin ou elle a été volée ? Le pharmacien pourra-t-il tout de même vous délivrer vos médicaments ? Qu’est-ce qui se passera pour vous ? On vous dit tout dans cet article.

Chez le pharmacien, la carte Vitale est-elle obligatoire pour obtenir ses médicaments ?

Rassurez-vous : même sans ce précieux sésame, vous pouvez toujours acheter des médicaments en pharmacie. En vente libre, compléments alimentaires et produits de parapharmacie sont accessibles sans ordonnance ni carte Vitale.

Pour les médicaments prescrits, la carte Vitale n’est pas obligatoire non plus et le pharmacien ne peut pas refuser de vous les délivrer. Cependant, sans elle, vous devrez avancer le montant total des médicaments.

Dans ce cas de figure, peut-on toujours prétendre à un remboursement ?

Ces frais vous seront remboursés ultérieurement (le remboursement peut être intégral ou partiel, selon le médicament) par votre caisse d’assurance maladie, sur présentation de la feuille de soins et de l’ordonnance.

Chez le médecin, si vous n’avez pas votre carte Vitale, il vous remettra une feuille de soins papier. Complétez-la et envoyez-la à votre caisse d’Assurance Maladie accompagnée de l’ordonnance.

Idem chez le pharmacien, sans cette carte d’assurance maladie, il vous est impossible de bénéficier du tiers payant. Vous devez avancer la facture de vos frais médicaux et recevrez ensuite un double de l’ordonnance à compléter et à envoyer, avec la feuille de soins, à votre caisse d’Assurance Maladie.

Attendez-vous à un délai de remboursement qui sera plus long qu’avec la carte Vitale (plusieurs semaines), mais vous n’avez aucune crainte à avoir, vous serez remboursé. Cela impacte également le remboursement de votre mutuelle, qui est généralement calqué sur celui de la Sécu.

Trois options possibles.

Il est possible de déposer directement ces documents à la caisse d’Assurance Maladie la plus proche de chez vous. Déposez vos documents dans l’urne prévue à cet effet.

Mais sinon, vous pouvez toujours les envoyer par voie postale à l’adresse de votre caisse d’Assurance Maladie ou de les télétransmettre en vous connectant à votre espace d’assuré sur le site ameli.fr.

Cliquez sur « Remboursement de soins » puis sur « Transmettre une feuille de soins ». Scannez ou photographiez vos documents et suivez les instructions.