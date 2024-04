Cette somme que vous devrez épargner pour ne plus travailler en 2024

Gagner beaucoup d’argent chaque mois pour ne plus avoir à se soucier de se lever tôt ou de se coucher tard est un rêve partagé par bon nombre d’entre nous. Voici une estimation de la somme que vous devez épargner pour y parvenir et ainsi continuer à vivre de vos rentes.

Classement mondial des hommes les plus riches du monde

Alors que les fortunes des ultra-riches continuent à noircir les pages du magazine Forbes, désignant leurs rangs nationaux et mondiaux, la grande majorité des travailleurs Français désire simplement pouvoir épargner un peu plus pour ne plus à se tuer à la tâche.

Ceci dans l’objectif d’avoir plus de temps à consacrer à la famille, mais aussi à d’autres activités plus ludiques.

Pour cette année 2024, voici la liste des hommes les plus riches de la planète, toutes nationalités confondues.

Rang 2024 Nom Fortune (milliards $) Origine de la fortune Pays 1 Bernard Arnault 233 LVMH France 2 Elon Musk 195 Tesla / X Etats-Unis 3 Jeff Bezos 194 Amazon Etats-Unis 4 Mark Zuckerberg 177 Meta – Facebook/Instagram Etats-Unis 5 Larry Ellison 141 Oracle Etats-Unis 6 Warren Buffett 133 Berkshire Hathaway Etats-Unis 7 Bill Gates 128 Microsoft Etats-Unis 8 Steve Ballmer 121 Microsoft Etats-Unis 9 Mukesh Ambani 116 Reliance Industries Inde 10 Larry Page 114 Google Etats-Unis 11 Sergey Brin 110 Google Etats-Unis 12 Michael Bloomberg 106 Bloomberg Etats-Unis 13 Amancio Ortega 103 Zara Espagne 14 Carlos Slim Helu 102 Telecom Mexique 15 Françoise Bettencourt Meyers 99,5 Pharmacie France 16 Michael Dell 91 Dell Etats-Unis 17 Goutam Adani 84 Infrastructure commodities Inde 18 Jim Walton 78,4 Walmart Etats-Unis 19 Rob Walton 77,4 Walmart Etats-Unis 20 Jensen Huang 77 Semiconductors Chine

Source : journaldunet.com

Sortir du faux espoir suscité par les sociétés des jeux du hasard

C’est précisément dans l’optique de ne plus avoir à exercer un métier qui ne les inspire plus que la plupart des joueurs de jeux de hasard continuent de remplir leur ticket chaque jour avec les mêmes numéros.

Ce qui fait la fortune de la Française des Jeux (FDJ) et de plusieurs autres sociétés opérant dans le domaine des jeux de hasard.

Bâtir un patrimoine immobilier et vivre de ses revenus locatifs

Plutôt que de mettre toute votre énergie dans le hasard, il existe plusieurs moyens plus réalistes, bien que nécessitant énormément d’efforts et de patience.

Mais cela en vaut la peine pour sortir de la nécessité de devoir travailler chaque jour. Cette astuce consiste à construire petit à petit un patrimoine financier et à vivre dans les années à venir de ses revenus locatifs.

Cela fonctionne bien si vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale. Selon les derniers chiffres de l’Insee, il faudrait gagner 1930 euros net par mois pour ne plus à travailler.