Une nouvelle réglementation pourrait bientôt obliger les seniors à passer un permis pour utiliser cet autre moyen de transport. Explications.

publicité

« Le permis à vie reste la règle en France »

En France, la question du permis automobile à vie fait couler beaucoup d’encre.

Le sujet avait même été porté à l’échelle de l’Union européenne, mais le Parlement européen a finalement rejeté l’obligation d’une visite médicale tous les 15 ans de ces personnes âgées.

« De facto, le permis à vie demeure la règle en France », confirme le site lesnumeriques.com.

publicité

Cette nouvelle loi qui pourrait obliger les plus de 65 ans à passer un permis pour conduire ce véhicule (non, ce n’est pas la voiture)

Aujourd’hui, c’est un autre moyen de transport qui est dans le viseur. La mesure cible une fois de plus les seniors.

Une nouvelle réglementation pourrait en effet bientôt les obliger à passer un permis pour utiliser leur vélo à assistance électrique.

La ville d’Amsterdam envisage une limite d’âge pour l’utilisation des vélos électriques, comme le rapporte weelz.ouest-france.fr.

Cette proposition, portée par les élus Melanie van der Horst et Bas van Leeuwen pourraient pousser d’autres pays à suivre cet exemple, face à la hausse des accidents impliquant des vélos électriques.

Emmanuel Rio et Jérôme Dedecker estiment que « la surmortalité due à la dangerosité du VAE à plus 80 tués en 2022 ».

« Une augmentation continue du nombre de cyclistes tués en VAE depuis 2016 »

En passant au peigne fin les données d’accidentologie, les chercheurs ont constaté « (…) une hausse continue du nombre de cyclistes tués en VAE depuis 2016 ».

Comme révélé par l’Institut néerlandais de sécurité routière (Swov), les accidents graves des cyclistes impliqueraient « plus de 4 000 cyclistes de plus de 55 ans » par an. Ces incidents seraient essentiellement dus à « une perte de contrôle du vélo ».

Et ce n’est pas tout ! « Le nombre d’accidents de VAE a déjà inquiété les Pays-Bas en 2022 avec un chiffre record de 291 décès de cyclistes« , relaie weelz, soulignant « une surreprésentation de 150 personnes âgées de plus de 75 ans ».

Vers un permis vélo électrique pour les personnes âgées ? Nos voisins bataves s’en approchent.

Charlotte Niewiadomski du collectif des éducateurs vélo, indique d’ailleurs que « des personnes jusqu’à 80 ans viennent apprendre à rouler à vélo dans les vélos école, notamment sur des vélos à assistance électrique ».

Qu’en est-il de la France ?

Quid de la France ? Les associations cyclistes françaises rejettent l’idée d’imposer un permis spécifique aux seniors pour utiliser un vélo électrique.

« Nous n’en sommes pas là en France », clament-elles. Ces associations pro-vélo craignent surtout que cela ne freine l’engouement pour ce mode de transport.