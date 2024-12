Cette nouvelle enseigne discount en France qui va concurrencer IKEA, est plus design qu’Action ou Lidl

Cette nouvelle enseigne qui vient de débarquer en France est beaucoup moins cher qu’IKEA. Elle est aussi hyper stylée que Lidl ou Action. Plus de détails ici.

Cette nouvelle enseigne discount en France qui va concurrencer IKEA

Cette enseigne déco scandinave fait fureur ! Tout le monde en parle ! Elle propose ses articles à « prix très, très mini ! », nous rapporte Le Journal de la Maison. L’enseigne fondée au Danemark en 1979 se spécialise dans le mobilier ainsi que dans les accessoires pour la maison.

Si elle a investi l’Hexagone depuis 15 ans, la marque JYSK enchaîne « les ouvertures de nouveaux magasins » avec des prix de plus en plus compétitifs, au grand dam de ses concurrences.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le catalogue de la marque d’ameublement danoise JYSK est bien fourni. Ce n’est d’ailleurs pas sans rappeler un autre géant du domaine : IKEA. On compte aujourd’hui plus de 70 magasins JYSK en France, implantés en périphérie des villes moyennes.

« Nous voulons 500 magasins en France »

Le groupe danois vise plusieurs centaines de points de vente dans tout le territoire français. « Nous voulons ouvrir 500 magasins en France« , souligne auprès du Figaro, Romain Liénard, responsable du réseau français. Si JYSK s’inspire quelque peu du géant suédois, elle ne fabrique aucun meuble.

En plus, le danois privilégie des espaces de vente plus réduits, « d’une surface d’environ 1 000 m2 », peut-on lire dans les colonnes du Parisien.

« jusqu’à -60%» : des prix cassés qui font penser à Action ou encore à Lidl

Ses prix sont davantage plus bas que ceux du suédois. Son tarif fait penser à ceux des discounteurs comme Action ou Lidl.

Chez JYSK, on retrouve aussi une catégorie « petits prix permanents« . Sans oublier les promotions régulières qui font chuter le prix jusqu’à -60%.

Vous pouvez y dénicher une parure de lit deux places à seulement 16,50 euros, ou encore une paire de rideaux à 2,50 euros. Sa commode ressemblant à s’y méprendre à la MALM chez IKEA (129€) n’est affichée qu’à 70€.

Un spécialiste de la literie !

JYSK se distingue particulièrement avec sa literie. L’enseigne se lance dans la revente des grandes marques françaises (à l’instar de Dodo ou Emma, etc.) avec des vendeurs experts en la matière. En 2022, le danois a atteint un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros.

En outre, la marque ne propose pas de cuisine ni de dressing comme le fait la mastodonte suédoise. Un petit tour s’impose dans cette nouvelle enseigne moins cher qu’IKEA !