Cette mutuelle gratuite qui fait partie de votre contrat sans que vous en soyez conscientCette mutuelle gratuite qui fait partie de votre contrat sans que vous en soyez conscient

De nombreuses personnes y ayant droit ne profitent pas de cette mutuelle gratuite. Vous en faites peut-être partie sans le connaître !

Cette mutuelle gratuite qui fait partie de votre contrat sans que vous en soyez conscient

D’après la Drees, « 78 % des personnes pauvres sont éligibles en 2021 à la CSS » alors qu’environ « 44 % » des potentiels bénéficiaires « de la C2S n’y prétendaient pas en 2021 » pour différentes raisons ( méconnaissance du dispositif, complexité des démarches administratives à effectuer, etc.).

Un autre facteur de non-recours : « la participation financière qui, même modérée, peut représenter un coût important pour des ménages modestes ».

Fin 2023, quelque 7,44 millions d’individus avaient droit à la complémentaire santé solidaire.

Ce système, qui a remplacé la couverture maladie universelle complémentaire et l’aide au paiement d’une complémentaire santé en 2019, permet aux ménages à « faibles ressources d’être couverts gratuitement ou à moindre coût », rappelle MoneyVox.

En effet, en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte), pas moins de « 5,82 millions de personnes bénéficient « gratuitement » d’une mutuelle santé.

À combien s’élève le coût de la C2S payante en fonction de votre tranche d’âge ?

Pour les 1,62 million restant, les cotisations restent bien inférieures à celles d’une mutuelle classique.

Dans le détail, précise MoneyVox, « le coût de la CSS payante s’élève à 8 euros par mois pour les moins de 30 ans, 14 euros pour les 30-49 ans, 21 euros pour les 50-59 ans, 25 euros pour les 60-69 ans et 30 euros pour les personnes de 70 ans ou plus ».

Qui ont droit à la C2S gratuite ?

« En 2023, 71% des bénéficiaires de la C2S gratuite sont âgés de 40 ans, 43% d’entre eux ont moins de 20 ans, seuls 8% ont 60 ans ou plus. Globalement, 24% ont moins de 20 ans et 28% 60 ans et plus ».

À l’instar des autres complémentaires santé, les bénéficiaires peuvent profiter de remboursements des soins lors « d’une consultation chez le médecin, d’une hospitalisation, à l’optique (lunettes), à l’audioprothèse et aux soins dentaires dans le cadre du 100 % Santé».

Depuis le 1er avril 2024, une personne seule et sans enfant en France métropolitaine devra toucher « moins de 847 € par mois pour bénéficier de la C2S gratuite. (943 euros dans les DROM) ».

Au-delà et jusqu’à 1 144 euros par mois, vous pouvez prétendre à la CSS payante (1 273 euros dans les DROM).»

Autres avantages liés à la CSS

Grâce à la CSS, les assurés sont dispensés de toute participation financière supplémentaire pour leurs médicaments. Ils ne sont pas assujettis aux franchises médicales.

Ils ne peuvent subir, en outre, aucun dépassement d’honoraires sur leur facture.

« Les bénéficiaires de la CSSG de 15 ans ou plus vivent plus souvent seuls que l’ensemble de la population du même âge (26%, contre 17%). 1 bénéficiaire de la CSS sur 2 est membre d’un ménage bénéficiaire du RSA ».