Cette arnaque vicieuse qui cible votre compte Gmail : comment ne pas tomber dans le panneau ?

Attention, votre boîte Gmail est en grand danger ! Une nouvelle escroquerie vise les utilisateurs de la messagerie Gmail, méfiez-vous ! Vous risquez de perdre gros ! On vous explique tout.

Attention, des escrocs volent votre compte Gmail !

Cette arnaque tente de dérober vos identifiants et voler l’intégralité de votre boîte Gmail. La prudence est de mise. CafeBagdad vous donne plus de détails à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Que ce soit sur WhatsApp ou sur Google, la règle d’or consiste à ne pas s’empresser à ouvrir les messages contenant des liens. Assurez-vous bien de leur provenance avant de les lire. Ce type d’arnaque est devenue une tendance. Saviez-vous qu’actuellement un simple mail suffit à vous faire voler votre compte Gmail ?

Si vous êtes de ceux qui pensent que votre boîte Gmail est à l’abri parce que l’authentification à deux facteurs a été activée, détrompez-vous ! Cette nouvelle escroquerie a notamment été repérée par l’entreprise de cybersécurité Sekoia.

Elle a en effet découvert plusieurs mails qui essayaient de redirectionner les utilisateurs vers des faux sites web copiant l’interface de demande de mot de passe.

Un internaute lance l’alerte…

« Google via Gmail me demande de fournir la copie d’une pièce d’identité donc des données privées (comme mon adresse par exemple) pour confirmer que j’ai plus de 18 ans. Ça sent l’arnaque ce mail vous en pensez quoi ?« , alerte un internaute sur le réseau social X.

Cette arnaque pousse les utilisateurs à « confirmer (leur) compte » ou à « mettre à jour (leurs) informations de sécurité ». En cliquant sur le lien contenu dans le message, la victime est directement redirigée vers une page web frauduleuse ressemblant à s’y méprendre à l’apparence de la page de connexion Gmail.

Il vous sera alors demandé d’entrer vos identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe) dans les champs prévus à cet effet. Pour soi-disant des raisons de sécurité, les cybercriminels vous incitent à modifier votre mot de passe.

En suivant cette instruction, l’utilisateur donne sans le savoir un nouveau mot de passe valide aux escrocs. Mot de passe qui leur permet d’avoir un accès total à votre compte Gmail.

Ces comptes volés sont généralement revendus à d’autres utilisateurs malveillants qui s’en servent pour commettre leurs méfaits dans le but de vous en faire porter la responsabilité. Si une enquête est ouverte, les autorités pourraient remonter jusqu’à votre compte.

Pour vous en prémunir, évitez à tout prix de répondre à un mail vous incitant à cliquer sur un lien. Ayez toujours le réflexe de vérifier l’adresse URL avant de réagir. En cas de doute, contactez directement l’expéditeur du message par un autre canal de communication.

Un double espace entre les mots du message devrait vous mettre la puce à l’oreille.