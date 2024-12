Cette aide financière de plus de 1500 euros pour les retraités pas assez demandé, vérifiez si vous y avez droit ! CafeBagdad vous en dit plus à ce sujet.

publicité

Qu’est-ce que cette aide pour les seniors de plus de 65 ans ?

Il s’agit de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou ex-minimum vieillesse. C’est une aide financière à destination des personnes âgées dont la pension de retraite est insuffisante afin de leur permettre de vivre décemment.

Il s’agit du plus ancien minimum social. L’ASPA s’adresse aux seniors de 65 ans et plus, vivant de façon stable sur le territoire national. Elle peut être attribuée plus tôt en cas d’inaptitude au travail.

Cette aide de 1 571,16 € facile à obtenir que de nombreux retraités continuent de bouder

Il faut savoir que cette aide est accordée sous conditions de ressources. Son montant peut atteindre au maximum 1 012,02 euros par mois pour une personne qui réside seule en 2024.

publicité

L’ASPA s’élève à 1 571,16 euros par mois pour un couple de retraités. Le versement de ce complément de revenu est assuré par votre caisse de retraite, qu’il s’agisse de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) pour les salariés du secteur privé ou de la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les agriculteurs.

Pour effectuer votre demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, vous devez vous adresser à la caisse de retraite à laquelle vous êtes affiliée.

Un taux de non-recours encore très élevé

Si beaucoup passent à côté de cette aide, elle est loin d’être négligeable, notamment pour les foyers à faible pouvoir d’achat.

« Néanmoins, tous les bénéficiaires potentiels n’en bénéficient pas, car le versement de cette prestation n’est pas automatique », précise la DREES.

« Les bénéficiaires potentiels doivent en faire la demande », ajoute le service statistique public français rattaché au ministère chargé de la santé et des solidarités.

En 2016, indique la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, « 50 % des personnes seules éligibles à l’APSA n’y recourent pas (soit plus de 300 000 personnes).»

Un manque à gagner de plus de 200 euros pour les non-recourants

« Ces non-recourants, s’ils en faisaient la demande, percevraient 205 euros en moyenne par mois, tandis que les recourants bénéficient en moyenne de 337 euros. La moitié des non-recourants percevraient moins de 140 euros en moyenne par mois », révélait cette étude menée par la Drees.

Si cette aide est autant boudée par les Français, c’est parce qu’elle est récupérable sur la succession. D’ailleurs, le montant maximal récupérable s’élève à 779 euros pour une personne célibataire contre 10 427 euros pour un couple.