Tout le monde a tendance à les jeter, mais c’est une grosse erreur ! Et pour cause : cet appareil électronique vaut carrément de l’or ! On vous décrypte tout dans nos prochaines lignes.

Cet appareil électronique peut valoir de l’or, à ne surtout pas jeter !

Vous vous demandez peut-être comment un appareil électronique pourrait-il vous rapporter autant ? C’est grâce notamment aux métaux précieux qui les composent.

De nombreux vieux appareils électroniques prêts à être jetés peuvent encore surprendre leurs propriétaires.

En effet, certains peuvent être constitués soit de cuivre, du palladium, de l’argent et même de l’or ! Des matériaux qui peuvent encore rapporter de l’argent.

On retrouve surtout ces métaux précieux dans les circuits et les connexions de tous nos appareils électroniques.

Même si chaque appareil peut ne contenir qu’une petite quantité, la somme de tout cela peut finalement représenter un beau pactole.

Quels sont ces appareils concernés que vous feriez mieux de recycler ?

Prenons par exemple le cas des téléphones portables. Leur recyclage constitue, pour l’heure, un business lucratif.

Plutôt que « de les envoyer à la déchetterie », pensez désormais à « les revendre ou les recycler« . Il vous sera ainsi davantage bénéfique.

Vous avez beaucoup plus à gagner en recyclant vos appareils électroniques qu’en les jetant. Les anciens téléphones, comme les Smartphones et les ordinateurs portables, sont parmi les plus prisés du marché.

Ces appareils renferment des composants électroniques complexes, ce qui appelle la présence d’une variété de métaux rares.

Vos télévisions à écran plat comme vos consoles de jeux sont aussi à surveiller. On y retrouve des cartes électroniques constituées de métaux précieux que vous pouvez extraire.

Les vieux appareils électroménagers ne sont pas en reste. C’est le cas des micro-ondes par exemple ou encore des machines à café.

Eux aussi, peuvent avoir « des composants » qui intéressent grandement les recycleurs …. Toutes des sources de matériaux recyclables.

Où peut-on les vendre ?

Comment faire pour y soutirer de l’argent. Vous n’avez qu’à les déposer dans des centres de recyclage spécialisés qui rachètent ces appareils électroniques selon leur poids ou en fonction de la quantité de métaux précieux qu’ils renferment.

Vous pouvez aussi passer par les entreprises qui proposent de racheter vos appareils usagés. Il existe des sites internet où il est possible de les revendre.

Sinon, vous pouvez par ailleurs recourir aux plateformes en ligne spécialisées pour écouler directement vos appareils auprès des collectionneurs ou à des personnes à la recherche des pièces détachées.