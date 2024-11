« Ce n’est pas possible » ! Cette femme dénonce sa faramineuse facture d’électricité de plus de 5 000 euros à EDF ! Témoignage.

« C’est hallucinant » : 5 318 euros de facture d’électricité pour cette locataire, « je ne sais pas d’où ils sortent »

Quelle ne fut pas sa surprise lorsque Ariane ouvrit son courrier d’EDF et découvrit qu’elle devait « un retard de paiement de 5.318 euros » pour l’appartement qu’elle avait quitté dans les Hautes-Alpes.

Et le pire, c’est que cet ancien logement s’est avéré être une véritable passoire thermique.

« Ce n’était pas possible, c’est une fraude, une arnaque, se disait-elle à la vue de la facture. C’est ma facture de résiliation pour un délai d’un mois. C’est hallucinant parce que je me demande comment elle peut être de ce montant-là.« , s’interloque-t-elle auprès de BFM DICI.

« Il y a plein d’incohérences »

Après s’être plongée dans ses comptes, elle se rendait compte qu' »il y a (finalement) plein d’incohérences parce qu’ils disent que j’ai payé que 124 euros sur l’année et puis, quand je regarde le relevé, ils me parlent de deux ans d’arriérés », poursuit-elle son récit.

« Je suis prélevée tous les mois donc ce n’est pas possible, réitérait cette ancienne habitante du Dévoluy. De plus les chiffres ne correspondent pas aux relevés du compteur… Je ne sais pas d’où ils sortent« , martèle la Gapençaise.

Ariane s’informe auprès d’EDF… Loin de trouver une solution, le fournisseur d’énergie a enfoncé le clou en lui envoyant une nouvelle facture, cette fois-ci de 1 200 euros.

Cette augmentation vertigineuse de sa consommation d’électricité a continué alors qu’elle n’était plus dans l’appartement en question.

Elle avait en effet été relogée d’urgence par l’Agence régionale de santé dans un logement encore plus insalubre suite à l’explosion du chauffe-eau fin septembre.

La maire du Dévoluy indique travailler sur le sujet

Ras-le-bol de la situation, Ariane a préféré prendre un appartement à Gap à ses propres frais. Elle raconte auprès de BFM DICI « avoir eu des problèmes pendant deux ans avec son ancien appartement ».

Sa voisine du dessous a également signalé une coupure d’eau chaude durant deux semaines. Ariane attend l’intervention du médiateur d’EDF pour l’aider à sortir de ce pétrin.

« On envisage dans nos actions de rénover le parc locatif. Ce n’est pas un sujet qu’on laisse de côté. On a déjà ciblé trois bâtiments à rénover. On est actuellement en pleine conciliation pour des demandes de subventions », explique la maire du Dévoluy Alexandra Butel auprès du média.