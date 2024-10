Voler une personne déjà en difficulté financière, affaiblie par l’âge et des problèmes de santé, est le comble de la dégradation morale. Pourtant, chaque jour, de nombreux retraités sont victimes d’arnaques et d’abus de faiblesse. Marie-Claire, 75 ans, partage son amertume après avoir été victime d’une arnaque bancaire qui lui a coûté des milliers d’euros…

Une technique bien rodée…

Les arnaques aux faux conseillers bancaires sont en constante augmentation. Grâce à des techniques de plus en plus perfectionnées, les escrocs ciblent un large public, mais les personnes âgées, souvent plus vulnérables, en sont les principales victimes presque chaque jour.

Le mode opératoire ? Les escrocs appellent leurs cibles et réussissent à faire afficher le numéro de la banque qu’ils prétendent représenter sur le téléphone.

Une cible facile

C’est ce qui est arrivé à Marie-Claire, 75 ans. Un jour, elle reçoit un coup de fil d’un homme qui se présente comme un conseiller de sa banque pour l’avertir d’une prétendue fraude.

À ce moment-là, la septuagénaire venait d’apprendre de son médecin qu’elle avait peut-être trois cancers en même temps.

Les escrocs « ont dû sentir dans ma voix que je n’étais pas bien, ce qui était le cas…« , raconte la victime au micro de Franceinfo.

« J’aurais pu dire n’importe quoi, mais face à quelqu’un qui me parlait gentiment, eh ben, je me suis laissé aller« , poursuivait-elle.

« Je trouve ça monstrueux… »

Mais comment parvient-on à faire un tel acte à une telle personne ? « Je trouve ça énorme… Tant qu’on arrive à voler des gens qui n’ont pas de fric… est pis. Profiter de la faiblesse des gens à un moment, je trouve ça monstrueux« , déclare-t-elle, au bord de larmes.

Comprenant très vite que la cible est manipulable, le faux conseiller bancaire avait même envoyé un faux coursier pour récupérer sa carte bleue, avant d’effectuer des retraits d’espèce jusqu’à 3 000 euros.

« Je suis encore marquée, mais c’est vrai que c’est dur à encaisser« , poursuit cette ancienne infirmière.

La retraitée de 75 ans lâchée par sa banque

« Elle n’a pas été remboursée par sa banque, sa carte, n’ayant pas été ni perdu ni volé. Comme elle, 66 personnes âgées ont été victimes de ces escrocs. Leur butin : 500 000 euros« , note le reportage de la même source.

« À la tête de ce réseau, Sofiane T., originaires de Fresnes déjà condamné 11 fois, notamment pour vol et escroquerie« , précise-t-on.

Si son avocat a mentionné qu’elle a regretté ses actes, la justice l’a condamné à trois ans de prison ferme.

Le mot d’ordre reste la prudence.

« Le réflexe effectivement sur toutes personnes qui vous appellent pour vous dire, je suis conseillé de votre banque et qu’il a des opérations frauduleuses sur votre compte… Vous dites merci, c’est gentil« , conseille Jean-Jacques Latour, Directeur expertise Cybercriminalité chez cybermalveillance.gouv.fr.

« Et vous rappelez votre banque sur son numéro habituel et là vous allez vous rendre compte« , car votre banque va vous dire la vérité et n’oubliera pas de vous avertir que vous faites « l’objet d’une tentative d’escroquerie« , a-t-il ajouté.