De plus en plus de salariés se font dernièrement voler leur rémunération ! Cette nouvelle arnaque en cause ! Les autorités tirent la sonnette d’alarme…

Ces travailleurs qui se font dérober leur salaire facilement, de plus en plus de victimes

Cette « arnaque est présente partout en France », rapportent nos confrères de France Bleu. Elle met à mal le budget de nombreux salariés.

Récemment, la gendarmerie du Gard a lancé l’alerte via un post Facebook sur la recrudescence de cette escroquerie baptisée vol de salaire.

« Dans les faits, est-il expliqué, l’escroc usurpe l’identité d’un salarié puis contacte l’employeur. Sous prétexte d’un changement de coordonnées bancaires, le malfaiteur se fait virer le salaire de la victime sur un compte bancaire situé souvent à l’étranger. »

Souvent, la procédure de récupération prend du temps. Sans compter un aboutissement incertain. Selon les autorités, « le nombre de victimes a significativement augmenté » depuis « le développement du télétravail ».

« Pour vous prévenir de ce type de faits, que vous soyez salarié ou employeur, exigez que ce type de démarche soit fait en présentiel », prévienne la gendarmerie. Chaque année, ce sont plus de 200 000 Français qui se retrouvent victimes de vol de salaire, d’après France Vérif, le 1er détecteur d’arnaques e-commerce.

Si jamais, vous êtes concerné par cette arnaque, sachez que la responsabilité de l’employeur peut être engagée s’il n’a pas pris le soin de bien vérifier les coordonnées bancaires avant d’effectuer le virement en question.

Comme souligné dans les colonnes du Parisien, le salarié devra forcément être « le titulaire du compte, ou du moins cotitulaire, sauf si protection juridique (tutelle ou curatelle) ».

Les bonnes pratiques du Ministère de l’Économie

Le ministère de l’Économie recommande vivement « de ne jamais communiquer d’informations personnelles sensibles (identité, mots de passe, numéro de sécurité sociale) par messagerie, par téléphone ou sur Internet, ni de documents d’identité (pièce d’identité, fiche de paie, avis d’imposition, RIB. etc.) à des personnes ou organismes que vous n’avez pas authentifiés avec certitude. », peut-on dans le quotidien francilien.

« Pour lutter contre l’utilisation frauduleuse de documents et l’usurpation d’identité qu’elle permet, l’État conseille l’ajout d’un filigrane numérique personnalisé pour protéger vos documents sensibles avant de les transmettre. », précise francenum.gouv.fr.

Pour aider les citoyens à sécuriser leurs documents, le gouvernement propose un service en ligne gratuit : FiligraneFacile.

Ayez le réflexe de toujours vérifier vos relevés de compte bancaire afin d’identifier toute opération anormale. Recourez à des mots de passe différents pour chaque site et application.