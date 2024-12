Ces secrétaires et jardiniers payés entre 6000€ à 8000€ par mois ! Des sommes ultra-élevées par rapport à la moyenne nationale ! Découvrez où travailler pour prétendre à des pareilles rémunérations. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous aide à y voir plus clair dans les prochaines lignes de cet article.

Ces secrétaires et jardiniers qui gagnent des salaires de cadres supérieurs, jusqu’à « 8000€ par mois »

Et rassurez-vous : vous n’avez même pas besoin de passer par de longues études pour y parvenir.

Il suffit d’intégrer cette grande institution française. Les jardiniers peuvent gagner des salaires comparables à ceux de certains médecins généralistes, rapporte Le Journal Du Net.

Comme révélé par le président de l’Observatoire de l’éthique publique, René Dosière, « les jardiniers et secrétaires peuvent toucher entre 6 000 et 8 000€ brut en milieu de carrière ». Une véritable aubaine pour les heureux gagnants.

Alors qu’en France, un jardinier ne perçoit en moyenne que 1 994€ par mois. Un assistant de direction, lui, ne gagne que 2 406€.

Un lieu bien connu à travers le monde entier !

Outre un cadre de travail idyllique sur 23 hectares, cette institution offre également un statut de fonctionnaire.

Une soixantaine de jardiniers travaillent dans ce lieu. On y trouve 5 000 mètres carrés de parterres fleuris et quelque 3000 arbres. Il a d’ailleurs été classé comme étant le « plus beau jardin d’Europe ».

Avez-vous deviné ? Il s’agit du jardin du Luxembourg. Il a par ailleurs été classé « 3e plus beau jardin du monde en 2022 » par le site HouseFresh, selon un sondage réalisé auprès de milliers de touristes.

Ouvert au public, ce jardin, situé dans le 6 arrondissement de Paris et géré par le Sénat, est l’un des sites les plus visités de la Capitale.

Offre d’emploi à postuler

Début 2024, une offre d’emploi pour le poste de jardinier proposait 3000€ net, en début de carrière. Aucun diplôme n’est exigé. Il suffit d’un bon niveau de forme physique ainsi que de la maîtrise d’une langue étrangère. Et le tour est joué.

Au Palais du Luxembourg, les administrateurs chargés de conseiller les sénateurs sont rémunérés entre 5 000 et 8 000€ par mois. Quant au secrétaire général, son salaire peut aller jusqu’à 20 000 €.

Mais pourquoi toute cette liberté ?

Grâce au principe de séparation des pouvoirs, le Sénat dispose d’un fonctionnement autonome financièrement parlant. L’institution gère lui-même son budget évalué à hauteur de 336 millions d’euros en 2022.

Il dispose aussi de la fonction publique sénatoriale, ayant son propre fonctionnement, avec des règles qui diffèrent des autres fonctions publiques pour les concours d’entrée et la rémunération de ses employés.