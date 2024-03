Ces îles offrent des salaires jusqu’à 175 000 euros/an pour recruter médecins et enseignants

Ces îles recherchent activement médecins et enseignants et offrent jusqu’à 175 000 euros/an comme salaires. Plusieurs indemnités ou avantages sont proposées en prime. Décryptage.

En effet, des îles isolées d’Écosse lancent un appel urgent à des médecins et enseignants, avec à la clé des salaires alléchants. Le salaire proposé est surtout une incitation à s’établir, « travailler et rester ici », explique auprès de la BBC, le directeur général du NHS Western Isles.

Un cabinet de médecins généralistes sur les îles hébridanes d’Uist et de Benbecula propose même un salaire annuel de 150 000 £, soit plus de 175 000 €, avec un taux majoré de 40 % par rapport à la norme, offert par le NHS, soit le système de santé britannique.

Des opportunités également pour les partenaires des candidats.

Mais ce grand bonus ne vise pas seulement à combler un besoin de services, elle cherche également à attirer de nouveaux résidents dans ces régions éloignées.

Le directeur général du NHS Western Isles souligne que l’intérêt est porté non seulement sur le candidat, mais aussi sur sa famille. Les conjoints des candidats bénéficieront eux aussi, d’opportunités.

Le cabinet médical de Benbecula recherche spécifiquement une personne passionnée par la médecine rurale et avide d’aventure. Le futur médecin aura près de 4 700 clients potentiels, dans l’un des « endroits les plus beaux et les plus idylliques du Royaume-Uni », souligne l’organisme de santé.

«Il y a des gens partout dans le monde qui recherchent ce type d’expérience», indique Gordon Jamieson à la BBC.

Des primes qui vont jusqu’à 11 000 € et quelques.

En plus d’un salaire attrayant, précise le NHS, les candidats pourront jouir d’une aide financière au déménagement et d’une prime de bienvenue pouvant aller jusqu’à 10 000 £, soit plus de 11 000 €.

Le directeur général du NHS Western Isles souligne l’importance de reconnaître l’engagement de ces professionnels, sachant que ce mode de vie ne convient pas à tous.

« Il est donc évident que nous voulons les récompenser. Ce n’est pas la tasse de thé de tout le monde ».

Le recrutement «toujours en cours».

L’île de Rum lance quant à elle, un appel à un enseignant pour une classe de cinq élèves de primaire et deux enfants en maternelle. Avec un salaire avoisinant les 68 000 £, soit plus de 79 000 €, « dont une partie sous forme d’indemnités pour travail à distance, les candidats sont invités à intégrer une communauté de seulement 40 habitants autour du village de Kinloch », relaie le quotidien régional Ouest France.

Accessible en ferry en 90 minutes depuis le continent, plusieurs postulants se seraient déjà montrés intéressés mais le processus de recrutement «est toujours en cours».

Les autorités locales indiquent proposer des indemnités de transfert et de déménagement, et une aide au logement ainsi qu’aux frais de déplacement.

Pour les postes de médecins, les candidatures doivent être déposées avant ce jeudi 7 mars 2024. L’heure tourne… Hâtez-vous de vous manifester si jamais l’offre vous intéresse.