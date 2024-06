Vous serez peut-être concernés ! D’ici peu, des millions de cartes bancaires risquent de ne pas servir à leurs propriétaires, du moins à certains endroits. Explications.

Moyen de paiement star dans le monde

La carte bancaire est le moyen de paiement scriptural le plus sollicité à travers le monde. Tout le monde peut en détenir un, sans condition de revenus. Visa et Mastercard se taille la part du lion.

Sur les 70 millions de cartes bancaires utilisées en France, 43 millions sont des Visa (Visa Classic et Visa Premium). Pour la Mastercard, la Maestro et la Gold comptent parmi les plus utilisées.

Ces cartes bancaires risquent de ne pas fonctionner, elles sont des millions !

En effet, ce sont des millions de personnes qui vont voir leurs cartes bancaires bloquées durant les Jeux Olympiques de Paris. Mais uniquement dans les installations où auront lieu les épreuves de la compétition.

Ce désagrément n’affectera ainsi donc que les personnes qui comptent se rendre à l’évènement. Ces dernières ne pourront en effet utiliser leurs CB comme bon leur semble.

Comme d’ores et déjà expliqué par les organisateurs des JO, seules les cartes estampillées Visa pourront être acceptées durant l’évènement. Toutes les autres vont être bloquées, à savoir les CB Mastercard et American Express.

Comme l’a expliqué auprès de L’Equipe, Charlotte Hogg, directrice générale de Visa Europe, sa société est celle qui fournira l’ensemble des services de paiement des Jeux Olympiques et Paralympiques.

« 4 500 TPE pour l’événement »

« Partenaire mondial du Comité international olympiques jusqu’en 2032, l’exclusivité est en vigueur et seules les cartes Visa sont compatibles avec les TPE installés sur les sites des JO », rappelle Nicolas Macé, directeur du programme Paris 2024 chez Visa.

« Visa déploie 4 500 terminaux de paiement pour l’événement« , relaie le portail actu.fr. Une soixantaine de distributeurs de billets se tiendront également sur tous les sites.

Aucun paiement avec une autre CB ne sera donc possible sur les sites des épreuves, la boutique officielle des JO, ou encore auprès des points de vente officiels de boissons, nourriture et souvenirs.

Les alternatives ?

Quelle alternative ? « Vous pourrez acheter une carte Visa prépayée sur chaque site de compétition », indique Charlotte Hogg.

Une « carte digitale prépayée » peut-être achetée directement sur votre téléphone, via une application spéciale.

« Une fois que vous aurez votre carte, vous pourrez payer physiquement avec votre téléphone ou l’utiliser pour de l’e-commerce comme avec n’importe quelle carte. », poursuit la directrice générale.

Sinon, la solution qui vous reste est de payer cash sur place.