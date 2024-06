Ces arbres qu’il ne faut jamais planter près d’une habitation (découvrez pourquoi)

Attention à « ces espèces d’arbres dangereuses » que vous ne devez jamais planter à côté de votre maison ! On vous explique pourquoi.

Avoir un arbre dans le jardin n’est pas toujours une aussi bonne idée

Avoir un arbre dans son jardin est une idée qui plairait à plus d’un propriétaire, notamment pour ceux disposant d’un assez vaste terrain.

C’est non seulement la meilleure façon d’agrémenter l’entrée de sa maison mais c’est aussi, la garantie d’avoir toujours de l’ombre à sa terrasse. Sans compter la planète qui vous remerciera pour ce geste.

On y pense moins, mais certains arbres peuvent finir par vous porter préjudice, et ce, pour de nombreuses raisons confondues. Tour d’horizon sur ces espèces d’arbres à éviter à tout prix, à proximité de sa maison.

Pourquoi faut-il absolument les éviter ?

Il ne faut surtout pas opter pour les « arbres aux racines trop étalées », ni ceux dont les « branches sont trop longues », encore moins à ceux dont les « troncs risquent de pencher » ou encore ceux dont « les feuilles peuvent obstruer vos gouttières » (particulièrement les arbres à bois fragiles)… Autant de détails à considérer.

Choisir un arbre ne se fait donc pas à la légère. Il faut déjà prévoir la taille et la forme qu’il prendra, une fois adulte car ses « racines pourraient commettre sur les murs de l’habitation« , prévient Ouest France.

Elles peuvent aussi déformer votre tuyauterie. Vos murs peuvent même en être abîmés, vos fenêtres faire l’objet de rayures, vos gouttières bouchées, votre toiture endommagée… Des dégâts qui risquent de vous coûter très (très) cher.

Ils peuvent finir par « masquer totalement la lumière ou le bâtiment ». « On y pense moins, est-il par ailleurs signalé, mais certains arbres peuvent aussi être allergisants.

Ces arbres qu’il ne faut jamais planter près d’une habitation

Trop près de la maison, ils pourront vraiment vous rendre la vie dure ! C’est le cas de l’aulne, du bouleau, des graminées, de l’olivier, du charme, du cyprès, du frêne ou encore du noisetier.

La législation recommande, en règle générale, « de ne pas planter d’arbre ou d’arbuste de plus de 3 mètres à proximité de son domicile. Un arbre de 2 mètres de hauteur sera planté à au moins 50 cm de votre habitation ».

« Le saule pleureur, capable d’étaler ses racines sur plus de 25 mètres » est à éviter. Cet arbre « risque de soulever les dalles, déformer les allées, et abîmer les fondations et constructions ».

« Les arbres qui font des rejets comme l’acacia peuvent aussi poser problème, sauf si vous avez une terrasse en béton épais et solide, auquel cas l’acacia boule est possible. Les enracinements des bouleaux et des aulnes sont également très denses et à éviter près des constructions », Peut-on lire sur le site Silence ça pousse chez vous.

La liste est longue…

Outre ces arbres déjà évoqués, il est aussi vivement déconseillé de planter l’érable, l’eucalyptus, le peuplier, le prunus, le chêne ou encore l’orme.

Les arbres à épines, le robinier, le tulipier de Virginie, le marronnier, le magnolia doivent pareillement être interdits.

Les chênes, les tilleuls, les frênes, les platanes comme les peupliers « sont plus dangereuses que d’autres, face au risque de fissures », indique le site Lamy expertise, spécialiste en construction. »