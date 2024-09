Ce sont les aliments que nous consommons tous au quotidien qui accélèrent notre vieillissement, les savez-vous ? 

Tout le monde le sait : lorsqu’on mange, on ne fait pas que remplir son ventre ou satisfaire son palais. En effet, l’alimentation joue un rôle essentiel. Notre santé passe principalement par notre assiette. Certains aliments nous maintiennent en bonne santé, tandis que d’autres non seulement nous rendent malades, mais accélèrent également notre vieillissement. Décryptage.

Des recherches qui servent la cause commune, mais pas toujours appréciées à leur juste valeur…

Certains aliments que nous consommons tous les jours et que nous apprécions également ont une incidence avérée sur le processus de vieillissement de nos cellules.

Plusieurs recherches, pas toujours populaires, ont maintes et maintes fois prouvé cette assertion.

Parmi les chercheurs ayant consacré une bonne partie de leur carrière à l’étude de la prévention du vieillissement humain, l’un d’entre eux l’a une fois encore illustré dans son livre intitulé Bien vieillir sans médicaments dès 40 ans (Éditions du Cherche Midi).

« Il est aujourd’hui admis qu’il existe un certain nombre d’aliments nocifs pour l’organisme et qui, par ce biais-là, vont accélérer la sénescence, processus négatif du vieillissement se traduisant par une dégradation des fonctions cellulaires et une fragilisation des différents systèmes de l’organisme« , affirme sans ambiguïté ce médecin gérontologue français.

Quels aliments devons-nous bannir de notre quotidien ?

« On oppose la sénescence au développement, qui correspond à la partie positive du vieillissement s’étendant de la conception jusqu’à la fin de l’adolescence« , rappelle le chercheur, avant d’exposer en détail les aliments à bannir de nos assiettes, au risque d’accélérer notre vieillissement sans le savoir.

La liste est longue, mais si vous voulez prendre soin de votre santé et en même temps ralentir le vieillissement de vos cellules, il faut commencer par le sucre raffiné.

« On consomme trop facilement des sucres dont on connaît l’effet addictif et qui vont saturer notre capacité à les métaboliser« , a-t-il débuté.

Et « cela va se traduire par des situations d’augmentation chronique de notre glycémie et va conduire à la glycation, un mécanisme qui joue un rôle important dans notre sénescence« , a-t-il poursuivi.

Et d’expliquer : « On le retrouve à tous les niveaux de l’organisme : le cerveau, les yeux, les artères, les nerfs, le tissu conjonctif et en particulier la peau« .

Les acides gras

De toute évidence, le médecin parle des sucres rapides que l’on peut rencontrer aisément dans les viennoiseries et pâtisseries, les sodas et la plupart des produits transformés.

« Les sucres rapides vont faire monter la glycémie immédiatement et obliger le pancréas à sécréter de l’insuline en urgence, entraînant ensuite un rebond avec une hypoglycémie secondaire », ajoute le médecin spécialiste.

L’alcool, le vin…

Après le sucre, viennent ensuite les graisses saturées (le mauvais gras), l’alcool, même le vin.

En effet, la consommation excessive des acides gras saturés » entraîne la survenue de maladies cardiovasculaires qui vont favoriser le vieillissement mais qui n’ont pas un impact direct sur ce dernier comme c’est le cas avec les sucres », affirme le docteur Christophe de Jaeger.

Et de développer : « L’alcool est doublement toxique. D’une part, parce que les molécules d’alcool sont toxiques pour le cerveau, le foie, les nerfs. Et d’autre part, parce que l’alcool est toxique par l’intermédiaire de sa transformation en sucre. Il devient donc un toxique métabolique ».

De même, « les gens qui ont l’habitude de boire deux verres de vin rouge par jour s’exposent à une surcharge en sucre qui n’est pas du tout bonne, d’autant qu’elle est quotidienne », a-t-il fait bien mention.