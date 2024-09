Saviez-vous qu’en buvant votre soda préféré, vous ingérez également jusqu’à des dizaines de microplastiques ? Cette étude tire la sonnette d’alarme sur

deux des sodas les plus consommés au monde, dont l’un se vend à 120 milliards de bouteilles chaque année.

Ce soda, dont 1 milliard de bouteilles se vendent chaque année en France, renferme des « dizaines de fragments de microplastiques »

Celui-ci n’est nul autre que le Sponsor officiel des Jeux Olympiques ! Vous l’aurez compris, il s’agit de Coca-Cola.

Dans une récente enquête, l’association Agir pour l’Environnement « a mis en évidence des traces de 6 sortes de plastiques dans le breuvage caramélisé », dont « du polyéthylène, du polyéthylène téréphtalate et du polychlorure de vinyle ».

« 6 polymères différents » ont été identifiés « alors que les fabricants ne déclarent que 2 polymères en contact avec la boisson : du PE pour le

bouchon et du PET pour la bouteille. », est-il noté.

Pour Stéphen Kerckhove, directeur général de l’association, « les « Coca-cooliques anonymes » adeptes du doux breuvage d’Atlanta doivent être informés de l’instabilité moléculaire de la bouteille en plastique qui semble se fragmenter rapidement sous l’effet d’une ouverture/fermeture du bouchon, dont la stabilité est questionnée par cette étude. »

En France, pas moins de 950 millions de bouteilles de la marque sont vendues chaque année.

2 sodas épinglés par l’association

En effet, « jusqu’à 46 et 93 microparticules de plastique ont été respectivement identifié dans une bouteille d’un litre de Coca Original et d’un litre et demi de Schweppes Indian Tonic après une vingtaine d’ouvertures« , dévoile cette étude plutôt alarmante quand on sait le nombre de personnes qui en consomment chaque jour, à travers le monde entier.

Ce n’est pas tout ! « Des nanoparticules de 200 à 600 nanomètres ont (aussi) été décelées par un second laboratoire après une seule ouverture des bouteilles », peut-on y lire sur le site web d’Agir pour l’Environnement.

Conditions de l’étude

« Afin de reproduire les conditions en usage réel, est-il détaillé, les bouteilles analysées ont été ouvertes une seule fois, 10 fois et 20 fois pour

évaluer l’impact d’ouvertures multiples des bouteilles sur la présence de microplastiques, chaque fois sur une nouvelle bouteille ».

Il est précisé que « l’ouverture 10 fois a été répétée deux fois avec une variation de température en amont de l’analyse » pour « évaluer si les conditions de stockage avaient, elles aussi, un impact sur la quantité de microplastiques« .

Agir pour l’Environnement interpelle la Direction générale de la Santé, l’ANSES et la DGCCRF

« L’association Agir pour l’Environnement interpelle la Direction générale de la Santé, l’ANSES et la DGCCRF afin que ces institutions prennent immédiatement toutes mesures utiles et indispensables afin de mettre un terme à cette contamination « fortuite », précise un communiqué de l’association, paru sur leur site web.