Comme rappelé par cette enquête réalisée par 60 Millions de Français, le riz reste « la céréale la plus consommée au monde ». Et malencontreusement, ce riz très apprécié des Français serait le plus contaminé par les pesticides, révèle cette étude.

publicité

40 références de riz passées au crible…

Déjà en 2021, de nombreux résidus chimiques ont été retrouvés dans les produits « premier prix » après analyse de près d’une vingtaine de riz bio et conventionnel.

Comment a évolué la situation depuis ? Pour répondre à la question, 60 Millions de consommateurs s’est penché sur « 40 références de riz des quatre variétés les plus consommées en France : basmati (14), thaï (10), long grain et de Camargue (6) ».

On y retrouve des « marques nationales (Alter Eco, Ben’s, Lustucru , Priméal, Taureau ailé…) comme de marques de distributeur (Auchan, Carrefour, E. Leclerc, Lidl, U…) ».

publicité

Ce riz très consommé en France identifié comme le plus contaminé par les pesticides

Des résidus de pesticides ont été découverts « dans quinze produits, soit plus du tiers de notre panel. Neuf substances différentes ont été détectées » mais « aucune ne dépasse la limite réglementaire ».

« Les riz basmati, excepté les bio, sont les plus contaminés« , précise la revue française.

« Pour l’Inde, principal pays producteur avec le Pakistan, le riz basmati représente un produit très rémunérateur. Il y a quinze ans, les producteurs ont ajouté des variétés plus productives et poussé vers une riziculture plus intensive et utilisatrice de pesticides. », explique Delphine Marie-Vivien, chercheuse au Cirad.

Quatre références en queue de classement…

« En queue de classement« , quatre marques de riz basmati ont reçu des notes inférieures à la moyenne dont « le riz Saint-Éloi d’Intermarché » noté 9/20, « et trois autres références —Ben’s, Vivien Paille et U », affichant tous une note de 8/20.

Sur neuf riz long grain testés, quatre sont contaminés, dont un de marque distributeur contenant du quinclorac et de la cyperméthrine, deux molécules étiquetées dangereuses pour la santé et l’environnement.

« Ce lot, analysé par notre laboratoire, provient du Myanmar« , peut-on y lire. Les lots de riz étant en provenance de huit pays différents, 60 Millions de consommateurs souligne qu’il reste « difficile d’attribuer la contamination à un pays plutôt qu’à un autre ».

Voici les seules références trouvées « indemnes de contamination chimique » ( ou presque)

« Les riz de Camargue, et plus encore les riz long grain sont les plus chargés en arsenic », dont notamment « un riz long grain incollable d’une marque de distributeur, flirtant avec la non-conformité. » Néanmoins, ces deux références ont été les seules sans pesticides.