Ce retraité s’est fait voler presque 5000 € sur son Livret A à cause d’une escroquerie par téléphone ou vishing ! Il a finalement réussi à se faire rembourser son argent après un long parcours de combattant. Retour sur son témoignage.

Ce retraité victime d’une escroquerie par téléphone s’est fait voler 5 000 € sur son Livret A

Le moins que l’on puisse dire, confie Marc de Vert-Saint-Denis(Seine-et-Marne), c’est qu’il s’agit d’une arnaque bien huilée. Le septuagénaire vient d’ailleurs de sortir d’une bataille longue de plusieurs mois pour récupérer son argent.

« Il aura fallu deux plaintes, des dizaines de mails et de coups de téléphone, mais c’est bon, j’ai bien reçu le virement de 4 590,99 €, qui correspond au montant qui m’avait été subtilisé », réagit le retraité victime d’une « arnaque au conseiller bancaire », visiblement soulagé auprès de nos confrères de la République de Seine-et-Marne.

En plus de ses démarches, il a aussi sollicité l’antenne seine-et-marnaise de l’association UFC Que choisir pour le soutenir dans cette affaire. L’association de défense des consommateurs avait saisi le médiateur de la fédération bancaire française pour l’aider à obtenir ce remboursement auprès de la Société générale.

« Ils sont très forts »

« Ils ont été formidables pour faire avancer mon dossier et je veux maintenant tourner la page, reconnaît Marc. Mais une chose est sûre, il faut sans cesse être vigilant, car les escrocs s’y prennent vraiment très bien : ils sont très forts », tire-t-il l’alerte.

Il indique désormais être sur ses gardes lors de tout achat sur Internet ou paiement en carte bleue. En avril dernier, Marc raconte avoir reçu un SMS sur son Smartphone. Le message lui informe qu’un individu s’est connecté à son espace personnel, afin d’agir sur son compte à La Société générale.

Son conseiller bancaire lui passe ensuite un coup de fil, mais Marc, sentant une arnaque en vue, lui raccroche au nez… Lorsque le retraité part consulter ses comptes, il voit apparaître un virement suspect.

Inquiet, il rappelle aussitôt le numéro « et se fait recréditer la somme». Le lendemain, c’est le numéro de sa conseillère, enregistré dans son répertoire, qui lui appelle.

Son interlocuteur ? « Un homme au discours bien rôdé ». Même sans avoir rien validé ni divulgué, Marc s’est malencontreusement fait voler 5 000 € sur son Livret A : le retraité était victime d’une escroquerie par téléphone.

« Il faudrait plus de bienveillance, car ce sont des faits qui touchent les personnes âgées. »

Il pensait pouvoir être protégé par l’entrée en vigueur de la loi Naegelen, qui précise lutter contre l’usurpation de numéros de téléphone depuis le 1er octobre 2024. Comme d’ores et déjà annoncé par le Gouvernement, il ne devrait plus être possible de falsifier un numéro de téléphone pour se prendre pour un conseiller bancaire.

« Au moindre doute, il faut se déplacer à son agence bancaire, recommande celui qui préfère recourir aux paiements en chèques et en liquide. Même avec du recul, je ne comprends toujours pas comment ils sont parvenus à infiltrer mon compte. », poursuit-il son récit.

« Durant toute l’affaire, j’ai eu la désagréable impression d’avoir été coupable à leurs yeux : il faudrait plus de bienveillance de leur part, car ce sont des faits qui touchent souvent les personnes âgées. »