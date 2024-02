Cette découverte surprenante qui bouleverse la vie de bénévoles pendant qu’ils nettoyaient un parc public. Découvrez toute l’histoire.

publicité

Ce que des bénévoles ont découvert en nettoyant un parc public va vous étonner !

Alors qu’il ramassait des détritus le 14 janvier dernier lors d’une opération de collecte des déchets, un bénévole a fait une trouvaille luxueuse inattendue entre les capsules de bières et les mégots de cigarette.

Ils étaient près d’une quarantaine de bénévoles à nettoyer les rives de l’Auzette à Limoges (Haute-Vienne) lorsque cet habitué des opérations de ramassage de déchets a repéré une montre Rolex au beau milieu des herbes.

« C’est une vraie, avec un numéro »

« C’est une vraie, avec un numéro, le bracelet est cassé au niveau de l’attache », raconte Nadine Rivet, adjointe au maire de Limoges, lors d’une interview avec France Bleu Limousin. Elle est celle qui coordonne ces ateliers de collecte des déchets qui se déroule une fois tous les deux mois.

publicité

L’élue ne s’est certes pas étalée sur le modèle, mais selon la gamme, les montres Rolex peuvent coûter de 5 000 à 42 000 euros.

Il est probable que son propriétaire l’ait égarée lors d’un jogging le long de l’Auzette. L’objet a été retrouvé « en contrebas de la rue de Feytiat, dans de l’herbe, à côté de branchages », explique l’adjointe au maire. Il est à noter qu’un terrain de padel et un golf se trouvent à proximité.

« Cela va peut-être inciter d’autres personnes à venir nous aider »

« Trouver une Rolex parmi les déchets, cela va peut-être inciter d’autres personnes à venir nous aider lors des prochains ramassages », plaisantait un bénévole au Populaire du Centre.

« Cette mission prend plus ou moins de temps. Cela dépend des secteurs et de la période, indique Catherine Lorthois, directrice du service des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité pour la Ville de Limoges. Tout au long de l’année, ramasser les déchets jetés par terre prend 25 à 30 % de leur temps, avec des pics les lundis. Parfois, nos agents sont même contraints d’effectuer des heures supplémentaires le dimanche pour rendre les sites propres. »

Qu’ont-ils fait de la trouvaille ?

La montre a été déposée aux objets trouvés le lendemain de la trouvaille. À l’intérieur du cadran, plusieurs numéros d’identification ont été gravés. De quoi permettre à son propriétaire de la retrouver et de prouver sa propriété.

Selon la loi, le propriétaire d’un objet perdu dispose de trois ans pour le réclamer à celui qui le détient. Si le propriétaire de cette Rolex ne se manifeste pas dans ce délai, « le bénévole n’est pas près de se promener avec la montre autour du poignet ».