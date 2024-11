Découvrez pourquoi ce prénom arabe séduit de plus en plus de parents et quelle est sa signification. On vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Le choix d’un prénom, pas toujours évident

Ce n’est jamais facile pour les futurs parents de trouver le prénom de son enfant, notamment s’ils cherchent quelque chose d’original.

La rédaction vous a déniché un prénom qui date de deux mille ans d’histoire. Elle est aussi bien populaire dans les pays de culture arabe que dans la capitale française.

Il s’agit du prénom Albane tiré du latin « Albanus« , qui signifie « de la ville d’Albe » ou « blanc« . Une ancienne ville du Latium en Italie centrale s’en est même inspirée : l’Albe la Longue (Alba Longa, ou Albalonga dans les sources italiennes).

Il s’agit actuellement d’Alban Hills, cité à 19 km au sud-est de Rome dans les monts Albains.

Sa forme féminine très portée dans le monde du cinéma.

Albane est le prénom féminin qui partage ses racines avec Alban. Au fil du temps, il a donné naissance à plusieurs variantes comme Albanne, Albanie ou Albine.

On connaît par exemple Albane Duterc, comédienne française qui a déjà 18 ans de carrière dans le théâtre et le cinéma, ou Albane Courtois, une autre actrice française avec 12 ans de carrière dans le métier.

Sans oublier Albane Gellé, la poètesse française; ou encore la styliste lyonnaise Albane Olika (ancienne costumière du chorégraphe Abou Lagraa).

Ses formes les plus courtes très craquantes

On peut aussi trouver des formes plus courtes comme Alba ou Albe. Ce n’est pas sans rappeler Eva Alba, la fille du chanteur Kendji Girac.

C’est en 1912 que le prénom Albane apparaît pour la toute première fois sur les registres de naissances en France. À l’époque, 4 petites filles portaient ce prénom cette année-là.

Ce prénom d’origine arabe va faire fureur d’ici 2025, découvrez pourquoi

Il n’a connu son premier pic de popularité qu’à partir des années 70, avec « 300 à 400 attributions par an ». Depuis 2010, son succès ne s’arrête plus.

Paris enregistre plus de 1 000 Albane en un siècle. La capitale compte 815 attributions en 2021, 900 dans toute la France courant 2002 et 979 naissances en 2023.

Stéphanie Rapoport, la spécialiste des prénoms, annonce même que ce prénom « sera l’un des plus donnés en 2025. »

Son caractère ?

Albane évoque « une personnalité câline et généreuse« . C’est une personne sensible, à la recherche d’attention et très attachante. Elle est empathique, et aime se mettre au défi. Elle est du genre à toujours atteindre ses objectifs.