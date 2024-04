Dites adieu aux fins de mois difficiles. Ce métier peu connu du grand nombre permet de gagner un salaire confortable de 4000 € par mois. Plus intéressant encore, il n’y a pas besoin de suivre de longues années d’études pour y accéder. Vos diplômes, gardez-les bien au chaud. Une formation rapide de 5 semaines suffit pour vous ouvrir les portes à ce métier en très forte demande. Si donc, vous aspirez à une reconversion professionnelle beaucoup plus lucrative, ce métier est peut-être ce que vous avez toujours attendu !

Ce métier secret qui rapporte 4000 € par mois accessible sans diplôme,5 semaines de formation

Pour exercer cette profession dans le domaine du cinéma, vous devez avoir une bonne condition physique étant donné que vous serez surtout amenés à travailler en hauteur.

Vous devez aussi ne pas avoir peur du vertige et être disponible pour des horaires de nuit.

Fin du suspense. Il s’agit du métier du nettoyeur d’écran de cinéma. Votre rôle consiste notamment à vous débarrasser des résidus de poussières, des traces et éventuelles tâches des écrans de cinéma. Facile, dites-vous ? Pas du tout.

Si ce métier offre 5 semaines de formation, ce n’est pas pour rien. Le nettoyage qui vous incombe demande une grande expertise. Un écran IMAX est loin de se nettoyer comme un téléviseur qui trône dans nos foyers.

Une formation de cordiste CQP niveau 1 obligatoire.

La formation cordiste CQP niveau 1 est obligatoire pour travailler sur les écrans géants des salles de cinéma. Cette formation est finançable par divers organismes.

Elle dure 175 heures, soit 5 semaines et vous permet de décrocher un Certificat de Qualification Professionnelle vous donnant accès au métier.

Ce profil peu connu peut travailler dans différents types de lieux.

Le nettoyeur d’écran de cinéma peut soit travailler dans les salles de cinéma classiques ( Ils interviennent avant chaque séance pour garantir une image nette et sans défauts aux spectateurs, NDLR) soit sur des écrans géants, à l’instar de la Géode à Paris ou du Futuroscope à Poitiers.

Une rémunération alléchante !

Ce métier compte parmi les mieux payés dans le secteur de la propreté et du nettoyage. Le salaire d’un nettoyeur d’écran de cinéma se situe généralement entre 20 et 30 € par heure. Il varie en fonction de son expérience, de ses qualifications et du type d’écrans sur lesquels il travaille.

Vos rémunérations peuvent dépasser 40 000€ par an, soit à hauteur de 4000 € par mois, pour ceux qui travaillent sur des écrans géants et la nuit.

Le saviez-vous ? La France compte plus de 1 000 nettoyeurs d’écran de cinéma.