Tandis qu’ils percevaient le RSA, l’aide sociale de la Caf, ce couple roulait en bolides de luxe : Ferrari, BMW, Porsche,… On vous raconte tout dans les prochaines lignes de cet article.

« Une déclaration fiscale de 0 €, mais un train de vie très important«

Comment est-il possible de toucher les minima sociaux tout en conduisant des grosses voitures de sport ? Challenges a la réponse. « Si vous n’êtes pas un fraudeur, cela risque d’être un peu difficile ».

Et pour cause, rappelle le site, un couple avec deux enfants à charge ne gagne qu’environ 1.334,98€ par mois avant déduction du forfait logement. Ce qui est loin d’être suffisant quand on sait à combien s’élève le prix de ces voitures de luxe !

Dans cette famille, ils étaient trois à être interpellés par le groupe d’intervention régionale spécialisé dans la lutte contre l’économie souterraine : le père, la mère et le fils.

Ces allocataires de la Caf originaires de Gigean dans l’Hérault ont été arrêtés pour « travail illégal, fraudes sociales et blanchiment ».

« C’était une entreprise familiale avec une déclaration fiscale de zéro euro mais le train de vie était très important« , mentionnait Christophe Barret, le procureur de la République de Montpellier.

Ce couple à la CAF possède de nombreuses voitures de luxe

La mère de famille, elle, conduisait une BMW estimée à 90.000 euros. Le père, couvreur de profession, était auto-entrepreneur avec leur fils âgé d’à peine une vingtaine d’années.

Avec ce statut social, les revenus du ménage auraient normalement dû se limiter à 30 000 euros annuels alors que la réalité était tout autre.

En regardant de plus près les comptes bancaires du couple, les enquêteurs ont en effet constaté que leurs revenus réels ont atteint le million d’euros entre 2015 et début mars 2019.

« Une Ferrari de 110.000 euros » a été saisie au domicile de la famille. À cela s’ajoute « d’autres véhicules de luxe » : Porsche, Audi, BMW, Land Rover, une Mini.

La liste énumérée par le procureur de la République de Montpellier ne s’arrête pas là.

Il y avait aussi « des montres Rolex, des téléviseurs, de la maroquinerie de luxe et (même) un bateau à gros moteur, le tout à hauteur de 270.000 euros », précise-t-il.

Le couple, rapporte France Bleu, touchaient des prestations sociales (sous conditions de revenus), APL ou aides au logement et RSA ou revenu de solidarité active.

Le père a perçu 36.000 euros à lui seul et la mère 13.000 euros en tout, en prétextant ne pas vivre sous le même toit que son époux. Le père de famille était à la tête d’un parc automobile de 34 voitures.

Le verdict tombé en octobre 2024

La CAF réclame le remboursement de 250 000 euros au titre des aides sociales indûment perçues. Le couvreur est, quant à lui, accusé de « trafic international de voitures ».

Ils doivent tous deux s’acquitter d’une amende de 2000 euros et sont condamnés chacun à 4 mois de prison avec sursis.