Gare à ces arnaques à la carte bancaire par distraction qui ciblent les seniors pendant les week-ends ! On vous explique tout ici.

Cartes bancaires : vigilance accrue pour les seniors face à cette nouvelle arnaque !

Il s’agirait de « voleurs très organisés ». La gendarmerie tire la sonnette d’alarme sur les vols de cartes bancaires devant des distributeurs. De plus en plus de personnes âgées sont victimes de cette arnaque bien huilée.

Comme rapporté dans les colonnes de France 3, une recrudescence de ces vols a été observée autour de Rodez dans le département de l’Aveyron.

Les escrocs, qui agissent principalement le week-end, ciblent souvent les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, qui viennent seule à un Distributeur Automatique de Billets. Elles se font ensuite « distraire par une ou plusieurs personnes. »

Un mode opératoire simple.

« Le modus operandi est simple, explique la page Facebook officiel de la gendarmerie départementale de L’Aveyron. Détournement d’attention en disant que le DAB a eu un problème et que la personne doit réintroduire sa carte bleue (CB) et retaper son code », peut-on lire.

« Les escrocs prétextent un problème ou un dysfonctionnement et demandent à la victime d’effectuer diverses manipulations, dont le code confidentiel pour débloquer la machine ».

Plusieurs centaines d’euros dérobées par victime.

« La plupart du temps, la CB va être volée sans que la victime s’en aperçoive et l’escroc affirmera que le DAB l’a avalée. Disposant du code et de la carte il ne lui reste plus qu’a utiliser cette dernière pour des retraits et/ou des achats », est-il détaillé. Des transactions en ligne atteignant des montants allant de « plusieurs centaines d’euros. »

La gendarmerie tire la sonnette d’alarme, conseils pratiques pour se protéger des nombreux vols de cartes bancaires

Pour se prémunir de cette escroquerie, la gendarmerie recommande aux clients des banques « de (surtout) privilégier les jours d’ouverture de la banque pour vos retraits d’argent ».

Méfiez-vous des personnes qui vous abordent de manière inhabituelle ou qui vous distraient. « En cas de présence d’un inconnu ou de toute situation suspecte dans le SAS de la banque, différez votre retrait, restez sur vos gardes, et signalez tout dysfonctionnement du DAB au guichet de la banque », peut-on y lire.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la gendarmerie ou la police nationale.

Agissez pour protéger vos proches et tous les aînés que vous connaissez : informez-les de ce danger et sensibilisez-les aux techniques employées par les escrocs. « Cela évitera bien de mauvaises surprises ».