Carte Vitale numérique : quand et comment ?... Tout savoir sur le passage à la version dématérialisée

Voici quand et comment basculer vers la version numérique de la Carte Vitale. Plus de détails dans nos prochaines lignes.

Cela fait plus de 25 ans que la carte Vitale accompagnait la vie quotidienne des Français.

Cet « objet phare facilite la prise en charge de leurs frais de santé et le remboursement par l’Assurance Maladie », est-il expliqué sur le site ameli.fr.

Comme 87% des Français sont aujourd’hui dotés d’un Smartphone, l’Assurance Maladie souhaite « adapter ses services à ces nouveaux usages ». D’où la création de « l’appli carte Vitale, un format dématérialisé sur Smartphone, en complément de la version physique qui continue à exister ».

Selon la CNIL, « la carte Vitale électronique sera proposée à tous les assurés sociaux avant la fin de l’année 2025 ».

La « e-carte Vitale » vise à permettre « une dématérialisation complète des demandes de remboursement des dépenses de santé ».

Avantages de cette version numérique.

Depuis l’application mobile « carte Vitale », vous pouvez avec « consulter vos droits, télécharger des documents nécessaires à votre prise en charge et suivre la progression de vos remboursements ».

La « e-carte Vitale » aide également à « simplifier l’identification de son titulaire lorsqu’il souhaitera se connecter à certains services numériques en santé. Il s’agira d’une alternative à FranceConnect pour le secteur de la santé numérique », explique sur son site web la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Conditions pour en bénéficier…

Pour télécharger l’appli Carte Vitale, il faut un compte ameli ouvert, être âgé de 16 ans et plus et être rattaché à une caisse d’Assurance maladie d’un département concerné par le déploiement.

Les voici :

Ain (01)

Allier (03)

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Alpes-Maritimes (06)

Ardèche (07)

Bas-Rhin (67)

Bouches-du-Rhône (13)

Cantal (15)

Drome (26)

Hautes-Alpes (05)

Haute-Loire (43)

Haute-Savoie (74)

Isère (38)

Loire (42)

Loire-Atlantique (44)

Puy-de-Dôme (63)

Rhône (69)

Saône-et-Loire (71)

Sarthe (72)

Savoie (73)

Seine-Maritime (76)

Var (83)

Vaucluse (84)

L’appli est disponible gratuitement sous Android (Google Play) et IOS (App Store).

Elle peut être activée par tout individu affilié à un organisme de l’Assurance Maladie, de la MSA ou de la MGEN des départements éligibles .

L’activation de l’appli carte Vitale se fait à l’aide de sa carte Vitale et de sa pièce d’identité via un processus sécurisé, explique le site de l’organisme.

L’appli carte Vitale est le prolongement numérique de votre carte Vitale « physique ». Elle est équipée d’un haut niveau de sécurité, avec en plus « tous les avantages du numérique ».