Les familles aux ressources modestes auront droit à une augmentation de revenus dès ce mois d’avril prochain. Les détails.

Les familles, premières victimes de l’inflation persistante.

Les familles comptent parmi l’une des catégories sociales les plus affectées par l’inflation de ces dernières années, notamment celles des classes moyenne et populaire, dont le pouvoir d’achat n’a pas cessé d’être malmené depuis deux ans. Et pour cause : la hausse des prix n’a été que partiellement compensée par celle des salaires.

Sans compter les accidents de la vie (séparation, divorce, licenciement, maladie, handicap) qui fragilise considérablement les revenus d’un ménage. Résultat : des centaines de milliers de familles, dont des familles monoparentales ou familles nombreuses, ont vu leur niveau de vie stagner ou baisser ces derniers mois.

Cette nouvelle revalorisation qui va ravir les allocataires de la Caf

La revalorisation traditionnelle des prestations familiales versées par les caisses d’allocations familiales chaque année contribue à atténuer leurs difficultés financières des foyers bénéficiaires des allocations familiales, de la prime de naissance, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant voire du complément familial.

Le montant de l’augmentation a été calculé selon une formule automatique fixée par le Code de la Sécurité sociale, prenant en compte l’évolution des prix à la consommation hors tabac sur les deux dernières années. Cette revalorisation bienvenue permettra aux familles de mieux faire face aux dépenses quotidiennes.

Caf : une bonne nouvelle pour les familles modestes le 1er avril prochain

Cette hausse ne manquera pas de soulager les ressources des familles aux revenus modestes bénéficiant de plusieurs aides de la Caf.

Un ménage avec quatre enfants à charges qui gagne à la fois les allocations familiales et le complément familial majoré pourra prétendre à 820 € d’aides par mois sur ses allocations du mois d‘avril 2024, contre seulement 783 € actuellement.

Pour une famille avec deux enfants qui reçoit l’allocation de base de la Paje à taux plein, cette revalorisation ne s’élève « qu’à 15 € » supplémentaires par mois. Cette hausse de 4,6 % s’applique à d’autres aides à l’instar du RSA, de l’APL ou encore de la prime d’activité.

A quand le premier versement du montant de votre aide revalorisée ?

Le premier versement revalorisé interviendra au début du mois de mai, correspondant comme précisé plus haut aux prestations du mois d’avril. Il faut donc patienter un peu avant de pouvoir constater la différence sur votre compte bancaire.

Rappelons que la CAF verse la plupart de ses prestations à terme échu. Cela signifie que les allocations dues au titre d’un mois sont versées le mois suivant.