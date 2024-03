Performances téléphoniques de la CAF : quels départements décrochent le plus vite ? Découvrez le classement.

Des services publics souvent aux abonnés absents

Avez-vous déjà attendu de longues minutes interminables avant que votre appel à la CAF ne soit pris en charge ? Si oui, vous n’êtes pas le seul ! La qualité des services téléphoniques de la CAF n’est absolument pas la même d’un département à l’autre. Découvrez dans cet article les caisses d’allocations familiales champions de la prise d’appels.

D’après une enquête réalisée par 60 Millions de Consommateurs et la Défenseure des Droits, les services publics sont trop souvent impossibles à joindre.

Que ce soit par téléphone ou en ligne, les usagers se heurtent fréquemment à des impasses frustrantes lorsqu’ils essaient d’entrer en contact avec France Travail, l’Assurance maladie ou encore la Caisse d’allocations familiales (CAF).

Ces profils pénalisés par la situation.

« Sur les 1500 appels passés dans le cadre de l’enquête, 40 % n’ont pas abouti, avec des disparités importantes entre les quatre organismes. La durée moyenne d’attente pour obtenir un interlocuteur est supérieure à 9 minutes« , relaie ledauphine.com.

Cette situation pénalise tout particulièrement les publics peu à l’aise avec les outils numériques, comme les « personnes âgées, précaires ou étrangères », déplore le journaliste Lionel Maugain, coauteur de l’enquête.

« 54% des 408 appels n’ont eu personne au bout du fil(…) »

A la Caisse d’allocations familiales, « 54% des 408 appels n’ont eu personne au bout du fil(…) Quand quelqu’un répond, les réponses sont insuffisantes ou renvoient … à Internet. Seule une minorité d’agents propose un rendez-vous au guichet ou l’envoi d’un dossier papier à domicile« , peut-on y lire.

Beaucoup finissent par « laisser tomber l’appel du fait d’une attente trop longue ou d’une interruption inattendue ».

CAF : ces départements où les appels sont décrochés le plus rapidement

La Caisse nationale d’allocations familiales (CAF) a dévoilé en janvier dernier les taux d’appels téléphoniques traités par ses agents en 2018, mettant en lumière des disparités importantes entre les départements.

Si le taux moyen national s’élève à 88,7%, certains départements se distinguent par leur réactivité exemplaire.

En tête du classement, on retrouve la Moselle avec un taux de 98,39%, suivie de la Lozère (97,51%) et de la Dordogne (95,02%). Viennent ensuite le Puy-de-Dôme (94,31%) et le Lot (93,21%).

A l’inverse, d’autres départements accusent un retard important. En bas du classement, on trouve le Pas-de-Calais (72,70 %), suivi du Finistère (73,92 %), des Côtes-d’Armor (74,42 %), du Morbihan (74,88 %) ainsi que du département du Nord (76,70 %).

Plusieurs facteurs expliquent les disparités de performance des CAF, à savoir des problèmes techniques (dysfonctionnements des systèmes informatiques ou des pannes de réseau) ou la pénurie d’effectifs pour répondre aux appels téléphoniques.