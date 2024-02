Vous pouvez perdre votre Prime d’activité si vous dépassez ces seuils de revenus. On vous donne tous les détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

A quand le prochain versement de la Prime d’activité ?

La prime d’activité, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est un complément de revenu accordé chaque mois aux travailleurs modestes, sous conditions de ressources par les Caisses d’allocations familiales (Caf) ou celles de la Mutualité sociale agricole (MSA).

Son versement a lieu tous les 5 du mois à terme échu (excepté les week-ends ou jour férié). Le prochain sera effectué le 5 février 2024.

Son montant reste le même durant trois mois, même si votre situation change durant cette période.

Chaque trimestre, vous êtes toutefois tenus de déclarer sur internet les ressources en net de votre ménage avant retenues, saisies ou prélèvement de l’impôt à la source pour la réévaluation de vos droits.

CAF : attention, la prime d’activité sera annulée pour ceux qui dépassent ces revenus

Et si jamais, vous dépassez ces revenus ci-après, votre Prime d’activité peut-être annulée :

Soit 595,25 euros pour une personne seule sans enfant;

892,88 euros pour un couple ou personne seule avec 1 enfant;

1071,46 euros pour un couple avec 1 enfant ou personne seule avec deux enfants ;

1250,04 euros pour un couple avec deux enfants ;

1309,56 euros pour une personne seule avec trois enfants ;

1488,14 euros pour un couple avec trois enfants.

Comme précisé sur le site de la Caf, compter 238,10 euros de plus par personne supplémentaire.

Pour avoir une idée du montant auquel vous pouvez prétendre, il est possible de faire une simulation de vos droits directement sur le site de la Caf.

Rappelons qu’il faut signaler tout changement de situation professionnelle ou familiale sans attendre la « déclaration trimestrielle de ressources » dans la rubrique « signalez un changement », précise le site Merci Pour L’Info.

Ces critères d’éligibilité à respecter pour avoir la Prime d’activité.

Pour prétendre à la prime d’activité, il faut être majeur, résider en France de façon stable et effective mais aussi (et surtout) exercer une activité professionnelle (salarié, fonctionnaire, travailleur indépendant ou agriculteur), en plus de remplir des conditions de ressources.

Il faut par ailleurs détenir la nationalité française, remplir les conditions de séjour (pour les ressortissants de l’UE) ou disposer d’une carte de résident ou d’un titre de séjour avec une autorisation de travail (pour les étrangers hors Union européenne).