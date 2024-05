« C’est à désespérer » ! Après lui avoir ouvert la porte de sa maison, le propre fils de ce retraité de 78 ans l’a jeté dehors ! Il vit maintenant dans sa voiture.

« Ça me rend malade, ce n’est plus mon fils » : ce retraité de 78 ans obligé de dormir dans sa voiture après avoir été expulsé de sa propre maison

« Ça me rend malade, Pour moi, ce n’est plus mon fils. Comment on en est arrivé là ? », regrette Yves, complètement à bout. Cela fait 19 mois que le septuagénaire vit ce cauchemar, révèle Julien Courbet sur l’antenne de RTL dans «Ça peut vous arriver».

«La situation est grave et dangereuse», précise Julien Courbet. En effet, relate le journaliste Pascal Normand, «Yves vit dans une voiture depuis 19 mois. Je suis allé le voir hier soir (lundi 29 avril) au moment du coucher, c’est indigne ».

Tout a commencé lorsqu’il a voulu héberger son fils…

Yves n’aurait jamais pensé finir dans cette situation lorsqu’il a tendu la main à son fils « en 2019 car ce dernier a été expulsé de son logement social pour impayé. La cohabitation devait durer simplement trois mois, elle a duré trois ans. Il y a eu pas mal d’échauffourées entre eux. Un soir, Yves est sorti parce qu’il était fâché. Il n’a jamais pu remettre les pieds dans sa maison ».

« Yves a fait toutes les démarches, explique Pascal Normand mais rien n’y fait. Il a contacté la gendarmerie, la mairie et la préfecture », énumère le journaliste.

D’ailleurs, ajoute-t-il, « la préfecture lui a envoyé un courrier dans sa boîte aux lettres. Ce courrier expliquait que la préfecture de l’Oise lui avait trouvé un foyer alors que lui, il veut retrouver sa maison…»

Comme détaillé par ce retraité des Hauts-de-France, Cyril Gorse, son fils, « a fait mettre des caméras et un code pour rentrer dans la maison».

La réaction du fils.

« Depuis deux ou trois ans, la maison s’est complètement détériorée car il y

aurait une vingtaine de chiens, des staff américains et des bergers malinois.», déplore l’homme de 78 ans.

L’animateur de RTL a tenté de joindre le fils en question mais il est tombé sur sa messagerie.

« Votre père nous a contactés, ce n’est pas possible de le laisser comme ça, dépérir à petit feu dans sa voiture à 78 ans, à manger des sandwiches alors que c’est sa maison et que vous l’auriez mis dehors. Il y a peut-être des explications, alors donnez-les », lui avait-il laissé sur sa messagerie.

Un membre de l’équipe a finalement réussi à avoir le fils au téléphone. Ce dernier assure que son père peut revenir.

« Si les pouvoirs publics ne font rien, c’est à désespérer de tout«

« On est dans le drame le plus total. On est en 2024, ça doit se régler dans les 48 heures. Si les pouvoirs publics ne font rien, c’est à désespérer de tout », réagissait Julien Courbet.

L’équipe de «Ça peut vous arriver» a réussi à faire loger Yves pour les deux semaines à venir.

En même temps, une cagnotte a été créée sur le site Lepotcommun.fr pour lui venir en aide en attendant de trouver une solution.