Box Internet : Éteindre la nuit pour économiser, vraiment utile ?

Face à l’envolée des prix de l’énergie, chaque geste compte pour alléger la facture d’électricité. Parmi les astuces populaires, éteindre sa box internet la nuit (ou durant les périodes d’inactivité) est souvent présentée comme une solution simple et efficace pour réaliser des économies. Mais est-ce vraiment le cas ? Quel est l’impact réel de cette pratique ? Réponse dans cet article !

Comme la plupart des gens, vous gardez certainement votre box Internet allumé tout le temps. L’Agence de la transition écologique (Ademe) recommande d’ailleurs de prendre des mesures pour réduire le gaspillage d’énergie, en incitant à les éteindre durant les périodes d’inactivité, particulièrement la nuit.

Peut-on réellement faire des économies substantielles sur sa facture d’électricité ?

Un rapport de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) publié le 21 mars, révèle que les box internet peuvent consommer entre 10 et 25 W, en fonction de leur modèle et de leur technologie.

Combien gagne-t-on vraiment en adoptant ce geste simple et rapide au quotidien ?

Vous pouvez en effet économiser jusqu’à 18,36 € par an en éteignant une box «gourmande» toutes les nuits. Néanmoins, attendez-vous à des économies moins importantes avec les modèles plus récents, conçus beaucoup moins énergivores.

En éteignant systématiquement vos décodeurs TV associés aux box en dehors des périodes d’utilisation, il est possible de gagner jusqu’à 26 € par an, en fonction des modèles. Le mode veille suffit à réduire la consommation d’électricité des décodeurs TV.

Petit inconvénient… ( et d’ailleurs qui pourrait vous retenir) !

Vos objets connectés peuvent quant à eux, être perturbés par l’extinction complète de la box internet. Des problèmes de sécurité peuvent survenir. Grâce au mode veille dont sont munis la plupart des appareils, vous pouvez sans problème les rallumer rapidement.

Certes, éteindre sa box internet et son boîtier TV la nuit ne vous fera économiser que quelques dizaines d’euros par an, soit entre 10 à 20 € (pas plus). C’est très modeste, on vous l’accorde.

Alors ? Allez-vous éteindre ou non votre box et décodeur TV la nuit ?

Mais si l’on additionne les gestes de chacun, l’impact sur la consommation d’énergie et les émissions de CO2 peut être considérable. Voilà qui est loin d’être négligeable si l’on regarde (cette fois) à l’échelle du pays puisque les Français consomment trois fois plus d’électricité avec ces appareils qu’avec l’ensemble des réseaux fixes des opérateurs.