Découvrez l’impact du blocage des agriculteurs sur les réservations pour les vacances d’hiver 2024. L’étude de PAP Vacances parue ce 01 février dernier, note une baisse générale des réservations comparée en 2023.

publicité

Baisse des réservations pour les vacances de février à cause de la colère des agriculteurs

Selon une étude de PAP Vacances publiée ce jeudi, « les réservations pour les vacances de février sont en baisse de 9,4% par rapport à la même période l’année dernière », explique à tf1info Laetitia Caron, directrice générale de PAP.

« Sur les dix derniers jours on est à moins 30% » de réservation, abonde quant à elle, Corinne Jolly, présidente de PAP.fr.

Ces destinations les plus impactées.

Les destinations les plus affectées sont celles « des Alpes et de toutes les routes qui mènent aux stations de ski, notamment autour de la région lyonnaise », poursuit Laetitia Caron.

publicité

« D’autres massifs, comme le Massif central, les Vosges et le Jura, sont aussi très touchés, encore plus que les Alpes, puisqu’on parle de volumes allant jusqu’à -40%« , entre-t-elle dans les détails.

Outre l’inflation et la crainte d’un manque de neige, les blocages autoroutiers des agriculteurs « limitent (également) les déplacements des Français à l’approche des vacances de février ».

« Les Français décident de jouer la sécurité en reportant leur séjour à la montagne »

Craignant d’être bloqués sur les routes, de nombreux vacanciers ont choisi de reporter leur séjour en mars, moins coûteux pour les foyers, selon toujours Papvacances.

« Rien que pour l’appartement, il faut compter en moyenne 1.150 euros la semaine, dans les Alpes« , note l’étude.

Il est « logique dans ce contexte que les Français décident de jouer la sécurité en reportant leur séjour à la montagne« , relève l’étude.

Il y a la « crainte d’un phénomène global de grèves qui toucherait également d’autres professions comme les cheminots, mais également les vols intérieurs », explique la présidente du site immobilier Corinne Jolly au micro de franceinfo.

En raison du « ras-le-bol exprimé par plusieurs corporations, l’une des craintes des potentiels vacanciers est que le mouvement des agriculteurs s’élargisse, qu’il y ait un effet boule de neige« , peut-on lire dans les colonnes de tf1info.

Comme souligné par Laetitia Caron, le « nombre total de réservations pour le mois de mars progresse de 34,8% par rapport à la même époque en 2023 ».

Où aller pour ne pas être bloqué sur les routes ?

« On observe aussi, ajoute-t-elle, que des destinations comme l’Espagne sont plutôt prisées pour février. Or, il s’agit de lieux où l’on se rend plutôt en avion, ce qui limite les chances de se retrouver bloqué sur les routes(…) Et dans cette nouvelle trajectoire, la mer s’impose (+38,9% par rapport 2023) » face à la montagne », conclut l’étude.