Avion : ce passager place un AirTag dans ses valises, un bagage a disparu à son arrivée, l’employé de l’aéroport impliqué dans le vol

Malgré l’AirTag placé dans son bagage, ce passager n’est pas parvenu à rentrer avec… L’employé de l’aéroport lui a piqué sa valise.

Un cauchemar pour ce couple de voyageurs…

Un couple américain a choisi la compagnie United Airlines pour rejoindre leur destination de vacances en Europe.

Il prévoit un séjour de deux mois. Afin de suivre leurs quatre bagages en temps réel, Dan et Kurt Adams ont eu recours aux fameux AirTags, le dispositif de localisation développé par Apple pour retrouver vos objets perdus.

Une fois arrivé à Barcelone, ils ont voulu savoir où se trouvaient exactement leurs valises.

« Je sors mon téléphone. Et les quatre sacs sont là, donc je me dis : ‘Yay, ils l’ont fait« , confie Dan Adams auprès de NBC4 Los Angeles.

Lorsque vint le moment de récupérer leurs bagages, ils ne retrouvèrent que trois des quatre valises. L’employé de l’aéroport les informa que le quatrième bagage était introuvable.

Adams s’est alors empressé de prendre son Smartphone pour localiser le bagage grâce à l’AirTag.

« J’ai regardé sur le téléphone pour voir où il se trouvait, et il n’était qu’à quelques mètres de l’endroit où je me trouvais », racontait le passager auprès du média.

« Je me suis dit qu’ils avaient probablement oublié de le mettre sur le tapis roulant qui l’emmène du bas vers le carrousel. Il est probablement coincé là, et quelqu’un l’a oublié. », poursuivait-il. Mais c’était sans compter l’attitude de l’employé.

« L’AirTag le montre juste là »

L’une des agents des bagages s’est alors rendue à l’endroit où était supposée être la valise. « Elle est revenue et m’a dit : ‘Non, il n’y a aucune trace de votre sac. Quelqu’un l’a probablement pris’. J’ai répondu : ‘Personne ne l’a pris. L’AirTag le montre juste là‘, lui assure Adams.

« Nous ne passons pas par des AirTags, nous passons par notre propre système. » , lui répondait-elle sèchement. Elle lui a assuré qu’ils feraient tout leur possible pour retrouver la valise et qu’elle serait livrée dès que possible.

« Je savais que je ne reverrais plus jamais ce sac »

Quelques heures plus tard, indique Adams, la valise en question a été déplacée sortant de Barcelone. « Je savais à ce moment-là que je ne reverrais plus jamais ce sac et tout ce qu’il contenait », regrette-t-il.

Pour lui, il n’y a qu’une explication à cela : l’employé de l’aéroport le lui aurait volé ses affaires. Après avoir déposé une plainte, le couple a été partiellement dédommagé par United Airlines.