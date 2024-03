Découvrez ce métier peu connu de la grande distribution accessible avec un CAP et rémunéré à 50 000€/an ! On vous aide à y voir plus clair.

Avec un CAP, ce métier très demandé rapporte 50 000 euros par an

50 000€/an avec un CAP ? C’est possible ! Si vous êtes à la recherche d’un emploi, ce métier peu connu pourrait peut-être vous intéresser. Accessible dès le niveau CAP, les professionnels évoluant dans les métiers de bouche sont très recherchés.

« Après celui du directeur, le manager du rayon boucherie est très souvent le deuxième salaire du magasin », précise cadremploi.fr. « Ou la troisième rémunération du magasin si ce dernier est épaulé par un directeur adjoint. »

En fonction de l’enseigne et de la surface du magasin, sa rémunération annuelle oscille entre 40 000 et 60 000 euros annuel brut. Étrangement, « peu de personnes optent pour cette qualification » et « parce qu’il fait appel à des compétences liées au travail de la viande, qui n’attirent plus », avance Rosalie Phan, manager au sein du cabinet de recrutement Page Personnel.

« Dans 9 cas sur 10, les enseignes n’arrivent pas à recruter sur ce poste«

Le manager boucherie gère en effet les rayons alimentaires frais (boucherie, boulangerie, poissonnerie). Ces rayons alimentaires sont les garants de la réputation et de la qualité d’un magasin entre d’une part, la gestion du stock et d’autre part, de la qualité du personnel.

Un domaine stratégique sur lequel il faut veiller particulièrement pour le succès du magasin.

Il y a une véritable méconnaissance du métier de chef de rayon. Contrairement à ce que bon nombre de gens s’imaginent, le chef de rayon ne se résume pas à l’approvisionnement des rayons. Ce métier exige à la fois des qualités de gestionnaire, de négociateur ainsi que de manager.

« Dans 9 cas sur 10, les enseignes n’arrivent pas à recruter sur ce poste. En fonction de leur stratégie, elles font le choix de miser sur un jeune boucher, qu’elles forment ensuite au management, ou elles proposent des salaires élevés pour tenter d’attirer des profils confirmés« , explique auprès du Figaro, Rosalie Phan.

« Un profil bien à part » de la grande distribution

Ce « qui ne serait pas envisageable pour d’autres responsables de rayon » et qui fait donc « du responsable du rayon boucherie un profil bien à part » dans la famille de la grande distribution.

Pour postuler à cet emploi, il faut détenir un CAP boucherie. Au regard de son niveau de diplôme, le responsable rayon boucherie reçoit tout de même « un niveau de salaire particulièrement élevé ».

Opportunités à l’international.

Ce métier consiste en un management d’une équipe et supervision des opérations quotidiennes du rayon. En outre, vous êtes également amenés à réaliser une négociation avec les fournisseurs pour garantir la qualité des produits et les meilleurs prix.

Sans compter des possibilités d’évolution rapides au sein des enseignes de la grande distribution. Selon toujours cadremploi.fr, « plus d’1/3 des chefs de rayon deviennent directeurs de magasin en quelques années ».

Opportunités à l’international. Vous pouvez commencer en France et pourriez, plus tard, se rendre à l’étranger pour une carrière à l’autre bout du monde.