Attention à l’arnaque à la dépanneuse sur les autoroutes ! Cette escroquerie en plein essor peut vous coûter cher. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Autoroute : l’arnaque à la dépanneuse : zoom sur cette escroquerie qui fait de gros dégâts

En panne sur l’autoroute ? Gare aux (faux vrais) dépanneurs ! Cette escroquerie laisse de nombreuses victimes sur le carreau. Les conséquences peuvent être lourdes : des frais exorbitants facturés pour des interventions minimes, des vols de biens personnels, voire des agressions physiques. La vigilance est de mise.

Dans cet article, nous vous dévoilons les techniques pour mieux les repérer afin de ne pas tomber dans le panneau.

Comme récemment rapporté dans les colonnes du quotidien régional Ouest France, des conducteurs « ont été arnaqués de plusieurs milliers d’euros après être tombés en panne sur la route ».

publicité

Quel est leur mode opératoire ?

Ils ont eu affaire à des « entreprises de dépannage mal intentionnées qui utiliseraient l’application Waze pour arriver avant la société appelée par l’assureur ou les autorités. »

En effet, la célèbre appli leur permet de voir en temps réel les accidents et les pannes. Ils prennent en charge la voiture en panne comme n’importe quel dépanneur, avec plusieurs prestations ajoutées. Résultat : une note vraiment salée atteignant jusqu’à dix fois des tarifs standards, précise Numerama.

Attention, l’assurance ne rembourse pas les dépenses.

Refuser de régler la facture expose l’automobiliste à des frais de gardiennage supplémentaires jusqu’à ce qu’il accepte de payer pour récupérer son véhicule.

De plus, l’assurance ne garantit pas le remboursement de ces dépenses étant donné que l’entreprise de dépannage n’est pas celle mandatée par l’assureur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la facture est exorbitante.

Face à ces arnaques, qui prennent de plus en plus d’ampleur dans la filière, Luc Le Baron- dépanneur et vice-président de la branche dépannage du syndicat professionnel Mobilians- a prodigué quelques bonnes pratiques sur les ondes de Sud Radio.

Conseil à retenir : « demandez systématiquement le nom de l’entreprise de dépannage envoyée par l’assurance ou les forces de l’ordre. »

En principe, ces sociétés contactent souvent le client pour se présenter et préciser leur heure d’arrivée. Cependant, ce n’est pas toujours le cas.

Malgré il arrive que les escrocs parviennent à duper le conducteur. Ils peuvent raconter que la société prévue n’a pas pu faire le déplacement, et qu’ils ont été contactés en remplacement.