Aucun diplôme exigé, formation financée, un 13e mois et une allocation vacances : découvrez le salaire que touche un conseiller France Travail

Vous souhaitez devenir conseiller France Travail ? Voici le salaire avec tous les avantages inclus (13e mois, formation, allocation vacances). L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Près de 60 000 agents mobilisés partout sur le territoire national

« Au 1er janvier, Pôle emploi est devenu France Travail. France Travail, c’est 58 829 agents mobilisés (un peu) partout en France au service des demandeurs d’emploi et des employeurs. Des conseillers, des formateurs, des experts de la relation avec les entreprises, du digital, du droit social et de nombreuses autres disciplines avec une seule et même ambition : faciliter le retour à l’emploi.», décrit l’organisme sur son site.

On retrouve « 896 agences de proximité et relais de France Travail» dans tout l’Hexagone.

« Un large spectre d’activités » pour ces professionnels

Les conseillers France Travail interviennent « sur un large spectre d’activités – de l’accueil des demandeurs d’emploi à l’accompagnement des entreprises, en passant par les entretiens d’inscription et de diagnostic, la gestion globale des dossiers, l’animation de nos partenariats…», est-il décrit sur francetravail.org.

Au sein de l’opérateur public, il y a des conseillers indemnisation, des conseillers placement ainsi que des conseillers aux entreprises.

« Ces conseillers affichent des profils divers». France Travail n’exige d’ailleurs aucun diplôme spécifique pour faire ce métier. « Pas de condition de diplôme ni de formation », précise l’organisme étatique.

Ils sont généralement titulaires d’un « niveau bac+2» dans les domaines des sciences humaines, du social ou encore de l’économie.

« Ce qui caractérise un conseiller France Travail ? Ses qualités relationnelles, notamment d’écoute, de communication et son goût pour le travail en équipe », précise encore France Travail.

Afin de faciliter leur prise de poste, ces conseillers ont droit à « un parcours de développement de compétences » en leur qualité d’agents de droit privé. L’objectif est d’« accompagner leur intégration » dans leurs nouvelles fonctions.

En règle générale, ces conseillers suivent cinq jours de formation continue chaque année. Mais cela dépend de l’opérateur qui est en charge de leur recrutement.

Devenir conseiller France Travail permet de gagner un salaire annuel brut de 27 800 euros, soit une rémunération d’« environ 1 800 euros nets par mois ». Sans compter le 13e mois ainsi qu’une allocation vacances.

Avec France Travail, le gouvernement vise « le plein emploi d’ici 2027, soit un taux de chômage inférieur à 5% ».