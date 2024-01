Alerte Danger santé ! Des moelleux au chocolat et des cheesecakes de la marque Toblerone font l’objet de rappel produit urgent en supermarché. Retrouvez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous donne toutes les informations à connaître ici.

Attention danger ! Des moelleux et des cheesecakes de la marque Toblerone sont rappelés d’urgence, à ne surtout pas consommer

Rappel Conso a tiré la sonnette d’alarme sur ces deux desserts préférés des enfants et des adultes ce 19 janvier dernier. Ces moelleux et cheesecakes de la marque Toblerone présentent des risques pour la santé des consommateurs. Le motif du rappel produit ? « Présence possible de plastique (verre, métal, plastique, papier, textile…) ».

« En raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l’ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer.« , indique la fiche émise par le site gouvernemental d’alerte de produits dangereux.

Voici les références à identifier pour vérifier les deux desserts rappelés.

La procédure de rappel porte notamment sur :

Du MOELLEUX TOBLERONE 180g (2x90g) Lot N°133600049 GTIN N°5412949096825 Date limite de consommation 01/02/2024

Du CHEESECAKE TOBLERONE 170g (2x85g) Lot N°140050042 GTIN N° 5412949096801 Date limite de consommation 09/02/2024.

Ces supermarchés concernés par la campagne de rappel.

Ces deux desserts ont été vendus dans la France entière depuis le 02/01/2024. La date de fin de commercialisation est prévue pour le 09/02/2024.

Plusieurs enseignes concernées, à savoir AUCHAN- CARREFOUR – FRANCAP – INTERMARCHE – LECLERC – PROVERA – SYSTEME U LES ATELIERS – PRIMAPRIX – SAVEURS D’ANTOINE – ALDOUEST – SEGUREL.

Vous êtes priés de « détruire le produit » ou au contraire de le « rapporter au point de vente » afin d’obtenir remboursement sur ces lots de moelleux au chocolat et des cheesecakes de la marque Toblerone.

Assurez-vous de faire votre démarche avant la date de fin de la procédure de rappel qui court jusqu’au vendredi 9 février 2024.

Pour toute information complémentaire ou question de votre part, n’hésitez pas à prendre contact au numéro de services consommateurs mis à votre disposition : 003242579798.

Redoublez de vigilance avec tout ce que vous achetez en supermarché. De nos jours, les rappels produits n’épargnent plus aucun article. C’est devenu monnaie courante dans le pays. N’hésitez pas à vous rendre sur la plateforme Rappel Conso pour vérifier.

Il en va de votre bien-être et de celui de votre famille. Restez connectés pour ne pas rater les dernières actualités.