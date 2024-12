La prudence est de mise. Cette arnaque redoutable est en recrudescence à l’approche de la fin d’année, rappelle l’association UFC-Que Choisir. Plus de détails ici.

publicité

Ces sites à fuir à tout prix, selon ce juriste à l’UFC-Que Choisir

Les arnaques, ça n’arrive pas qu’aux autres ! Avec les fêtes de fin d’année qui arrivent, les escrocs ressortent les classiques de cette période de l’année. Ils profitent particulièrement de l’explosion des promotions.

Pour limiter le nombre des victimes, l’UFC Que Choisir partage quelques rappels de vigilance.

L’un des grands fléaux de notre époque : le mot Phishing. Ce terme n’est d’ailleurs plus à présenter.

publicité

L’hameçonnage, de son autre nom, est « une technique frauduleuse » très sollicitée des arnaqueurs pour piéger les internautes et les pousser « à communiquer des données personnelles (comptes d’accès, mots de passe…) et/ou bancaires »... Pour commettre leurs méfaits, les aigrefins se prennent pour un tiers de confiance.

Pour s’en prémunir, recommande Driss El Hilali, juriste à l’UFC Que Choisir : ayez toujours le bon réflexe de vous rendre « en bas d’un site internet pour lire les « mentions légales » ou « conditions générales de vente »».

Sans ces éléments, il vaut mieux éviter ce site. « Ces éléments permettent d’avoir la carte d’identité d’un vrai site », souligne-t-il au micro de France Bleu.

Attention, cette arnaque a le vent en poupe avant les fêtes de fin d’année

Arnaque au faux colis

Méfiez-vous de la fameuse arnaque au faux colis. « Vous recevez un e-mail ou un SMS d’un transporteur vous indiquant qu’un colis doit vous être livré, mais qu’un souci en bloque l’arrivée », explique le site de l’association.

Le message vous incite régulièrement « à cliquer sur un lien et à suivre des instructions.» Vous pouvez facilement tomber dans le panneau si vous attendez réellement un colis.

Si vous recevez un message vous demandant de communiquer vos coordonnées bancaires ou d’appeler un numéro de téléphone surtaxé, méfiance.

Pour éviter tout risque, ne répondez jamais à ce type de sollicitation. « Supprimez le message ».

Au moindre doute, allez directement sur le site officiel du marchand où vous avez passé commande pour obtenir des informations fiables.

Ces offres alléchantes qui cachent un abonnement

L’UFC-Que Choisir tire également la sonnette d’alarme sur l’abonnement caché. Une trottinette à 1 €, une paire de chaussures en cuir pour seulement 30 €… Attention aux offres alléchantes qui peuvent cacher un abonnement caché.

En déboursant la petite somme affichée, vous souscrivez sans le savoir à un pseudo-service qui coûte « plusieurs dizaines d’euros par mois ». Ils « seront prélevés automatiquement sur votre compte bancaire ».

« Il s’agit d’offres proposées par des sociétés partenaires (la plus connue est Webloyalty)», précise l’association.

« Dans le cas de l’arnaque au faux colis, recommande l’UFC-Que Choisir, signalez le message aux autorités en le transférant au 33700. Pour l’abonnement caché, il faudra trouver le nom de la société avec laquelle vous avez contracté et résilier l’abonnement au plus vite ou demander le remboursement des sommes déjà prélevées » mais rien n’est certain.