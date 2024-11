Astuces pour repérer à coup sûr les voitures-radars

Trucs et astuces pour reconnaître les voitures radars et éviter de se prendre une amende sournoise. CafeBagdad vous décrypte tout.

« Les voitures radar privées roulent en moyenne 5 fois plus » que ceux des agents.

Les voitures radar privatisées sont bien plus nombreuses que l’on ne pense ! « Elles se fondent dans le flot de véhicules ». Il n’est pas rare qu’une prune sournoise puisse vous surprendre !

Outre les voitures radar confiées aux opérateurs privés, certaines d’entre elles sont également aux mains des forces de l’ordre. « Les privés roulent en moyenne 5 fois plus » que ceux conduits par les agents.

« Banalisées, ces voitures sont difficiles à repérer (…). Mais il est possible de les reconnaître à leur plaque d’immatriculation avant. La police d’écriture des chiffres et des lettres est différente, et la plaque serait sur un support en plastique réfléchissant, entourée d’un cadre qui brille dans le noir. »… Mais cela n’est pas donné à tout le monde d’avoir un œil aussi expert !

Ces types de voitures qui embarquent des radars… Ils sont près d’une dizaine.

Certains types de voitures doivent vous mettre la puce à l’oreille, dont particulièrement le Volkswagen Golf, Passat 7 et 8, Citroën Berlingo, Ford Mondeo 4, Skoda Octavia, Peugeot 308 et 508, Seat Leon.

Mais attention, « retenez bien qu’un particulier peut aussi conduire ces modèles de voitures sans que cela soit un radar mobile ».

Ce site internet qui pourrait vous sauver la mise… Mais faut-il encore avoir une mémoire d’éléphant !

« Si tant est qu’outre vos bons yeux, vous possédiez aussi une bonne mémoire, sachez également qu‘un site Internet recense les photos de toutes les voitures radars connues dans votre département, précisant leurs modèles et leurs plaques d’immatriculation », précise également L’Argus.

Il s’agit du www.radar.prive.fr. Sauf que ce n’est pas du tout évident de passer au crible « une liste des 400 plaques tout en conduisant » et cela en une fraction de seconde seulement !

Force est de constater qu’il faut beaucoup du courage pour retenir la liste par cœur. Mais bof, vous aurez, au moins, contribué à développer leur mémoire.

Le gros appareil photo situé au centre tableau de bord ne passe pas inaperçu. Le boîtier en question est en grande partie dissimulé par le GPS.

La marge technique vient à votre secours !

Inutile toutefois de craindre un PV surprise pour quelques km/heure de trop grâce notamment à « la marge technique de 10km/h accordée (et jusqu’à 10% au-delà de 100km/h) ». Pour en savoir ici, nous vous invitons à lire notre article sur le sujet.