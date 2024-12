Voici la nouvelle marche à suivre pour vous connecter sur votre compte retraite : le point sur ce gros changement de l’Assurance retraite.

Assurance retraite : cette nouvelle étape désormais indispensable pour consulter votre compte

Votre mot de passe ne suffit plus… « Un code de sécurité est désormais à renseigner pour accéder à son espace personnel et aux services en ligne », apprend le site de l’Assurance retraite. Une nouveauté qui concerne plus de 18 millions de personnes.

À quoi sert « Mon espace personnel » de l’Assurance retraite ?

« Mon espace personnel » de l’Assurance retraite permet à la fois de « consulter votre carrière, organiser votre départ avec Mon agenda retraite, d’obtenir votre âge de départ à la retraite, de demander votre retraite, voire de demander une retraite de réversion ».

« Nous vous proposons de nombreux services et démarches en ligne selon votre profil, votre âge et ce que vous souhaitez faire », peut-on y lire. Vous pouvez y retrouver « toutes les informations nécessaires pour préparer et gérer au mieux votre retraite » :

Demander une aide à l’autonomie

Demander un relevé des paiements de ma retraite

Consulter le montant déclaré à l’administration fiscale

Consulter mes paiements retraite tous régimes

Télécharger mes attestations fiscales tous régimes

Prendre ou gérer mon rendez-vous

Transmettre mon certificat de vie

Transmettre mon formulaire

Modifier mes coordonnées postales

Consulter le calendrier des paiements

Consulter mes 3 derniers paiements

Télécharger un relevé ou une attestation de paiement.

Un code valable en 15 minutes uniquement

Pourquoi ce code de sécurité ? « Pour renforcer la sécurité de votre espace personnel », explique l’organisme public. Ce code de sécurité à six chiffres « vous est envoyé, sur votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable, dès lors que vous avez renseigné votre numéro de Sécurité sociale et votre mot de passe », peut-on lire sur lassuranceretraite.fr.

À vous de choisir « le mode de contact » qui vous convient pour recevoir le code de sécurité permettant de consulter votre compte sur l’Assurance retraite, c’est la nouvelle étape obligatoire. Renseignez-le. « Ce code est valable 15 minutes ». Si vous ne vous exécutez pas dans ce délai, il va falloir demander un renvoi.

Que faire si jamais le code reste introuvable ?

Si le code est introuvable, « vérifiez que l’e-mail ne soit pas dans vos spams ou dans vos courriers indésirables. Si vous avez changé de coordonnées (adresse e-mail et/ou numéro de téléphone), contactez notre assistance technique au 09 71 10 20 10, du lundi au vendredi de 8h à 17h », détaille l’Assurance retraite.

« Si vous vous connectez à votre espace personnel avec FranceConnect, aucun code de sécurité ne sera demandé », prévient toutefois l’organisme.