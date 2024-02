Accusée de fraude par la Caf, cette maman de 7 enfants est sommée de rembourser la somme de 22 500 euros, «Je n’ai plus rien» ! Retour sur le drame de cette mère de famille, séparée de son mari violent.

La descente aux enfers de cette mère de famille isolée.

Audrey ne souhaitait qu’une chose : pouvoir repartir à zéro avec ses sept enfants. Cette mère de famille tarnaise était arrivée dans les Landes courant 2019.

Un de ses amis d’enfance du côté d’Aire-sur-l’Adour a bien voulu l’accueillir elle et ses 7 enfants, entre 10 et 21 ans, à l’époque.

« Nous avons alors établi un contrat de colocation, je versai un loyer et j’ai passé des entretiens d’embauche pour du travail« , raconte-t-elle. Avec l’arrivée du Covid-19, aucune chance pour elle de trouver du travail.

Comme sa fille de 19 ans était diagnostiquée de cancer, Audrey avait fait la demande d‘allocation journalière de présence parentale afin de s’occuper de sa fille. A cela s’ajoutaient les diverses prestations auxquelles elle a droit en sa qualité de mère isolée.

Après un contrôle de la Caf, cette maman de 7 enfants doit rembourser la somme de 22 500 €

Quelque mois plus tard, poursuit-elle son triste récit, « Un agent de la Caf des Landes, Mme S. est venue faire un contrôle en décembre. Elle a alors affirmé que je vivais en concubinage avec mon ami et que je n’avais plus droit aux aides de la Caf. »

Audrey a même été contrainte de signer un papier reconnaissant ce concubinage. « Elle m’a dit que si je ne signais pas, ça n’allait pas être la même blague et que je m’exposais à de graves problèmes« . En signant, son calvaire ne faisait que commencer.

« L’agent m’a condamnée à mort »

« L’agent m’a condamnée à mort, confie-t-elle en pleurs. Dans la foulée, j’ai reçu un courrier m’expliquant que je devais rembourser toutes les prestations que j’avais touchées depuis mon installation dans les Landes… soit 19 000 euros. »

Audrey a tout tenté pour prouver le contraire, mais en vain. « Si j’avais été en couple, quel intérêt j’aurai eu à fournir des factures d’essence quand je prenais la voiture?« , se demande-t-elle. Le verdict est tombé : Audrey est retenue comme une fraudeuse. En outre, elle doit s’acquitter d’une amende de 3500 euros … Au plus bas, la maman célibataire enchaîne les emplois et les saisies sur salaire jusqu’à l’été 2022.

« Depuis février, je n’ai plus aucune solution(…) J’ai peur de me retrouver dehors. »

Le cancer de sa fille étant en rémission, la famille est revenue « vivre à Albi, c’était un souhait de ma fille.« , explique-t-elle.

Audrey est déjà parvenue jusque-là à rembourser plus de 8000 euros. Depuis leur retour dans le Tarn, « Audrey trouve du travail dans une école de l’Albigeois ». Elle sollicite les Ecureuils d’Albi, une association qui propose des hébergements sociaux pour adultes et familles en difficulté pour lui « trouver un logement ».

La Caisse d’allocations familiales « a recommencé à me verser des allocations au cours de 2023 même si une partie était ponctionnée », affirme-t-elle avant que la situation ne s’envenime en 2024.

« En janvier dernier, la Caf a décidé que les remboursements de la dette passaient de 100 à 400 euros par mois, relate-t-elle. Et depuis février, l’intégralité des aides, soit 800 euros, est retenue… Je n’ai plus rien(…) Je n’ai plus aucune solution, je ne peux plus payer mon loyer… J’ai peur de me retrouver dehors. », Conclut Audrey dont le logement est passé aux mains d’un bailleur privé.

Face à ce genre de situation, l’association qui lui vient en aide ne peut rien faire en cas de litige.