L’APL bénéficie à près de 5,8 millions de foyers français. Découvrez tout ce qui change concernant cette aide en 2024.

5,8 millions d’allocataires selon le ministère de la Ville et du Logement

Les aides personnelles au logement ne se limitent pas uniquement à l’aide personnalisée au logement (APL). Elles regroupent également l’allocation logement familiale (ALF) ainsi que de l’allocation logement social (ALS).

En 2022, environ 5,8 millions de familles ont reçu l’APL, selon un rapport ministériel. En moyenne, cela équivaut à 212 euros par mois, mais les versements varient en fonction de chaque situation du bénéficiaire. Le calcul de ces APL tient compte de plusieurs éléments, dont l’inflation.

Une inflation loin du ressenti réel des Français

Concernant d’ailleurs cette dernière, le sénateur de la Somme, Stéphane Demilly a appelé dans une tribune à « l’Obs » à la création « d’un indicateur de l’inflation réellement « ressentie » par les Français ».

« Il y a une vingtaine d’années, les météorologues français ont importé du Canada les indicateurs de « températures ressenties »(…) J’ai le sentiment que nous devrions appliquer ce double comptage pour évoquer l’inflation en France, car les décalages semblent de plus en plus criants entre les statistiques officielles de l’Insee et ce que ressentent nos compatriotes au quotidien.»

« Nous sommes loin des discours de Bercy et des analyses de l’Insee annonçant avec cynisme que « l’inflation générale diminue et redonne de l’air aux consommateurs », dénonce-t-il.

APL 2024 : nouvelles modalités d’attribution, les détails

Fermons notre petite parenthèse et revenons sur les APL. Pour fixer son montant, d’autres facteurs, notamment les revenus du ménage, sa composition et la zone géographique où vit le bénéficiaire entrent en ligne de mire.

Un plafond « R0 » détermine les revenus maximum à ne pas dépasser pour percevoir l’intégralité de cette aide de la Caf. Au fur et à mesure que vos revenus dépassent ce seuil, le montant de votre APL diminue progressivement.

Ce seuil est réévalué en fonction de l’inflation. Il a par conséquent été augmenté en 2024.

Pour bénéficier du montant maximal, une personne seule doit avoir un revenu annuel inférieur à 5 186 €. Ce seuil passe à 7 430 € pour un couple sans enfant et augmente selon la taille de la famille. Par exemple, pour un couple avec trois enfants, le seuil est de 9 408 €.

Si donc vos revenus, et votre situation familiale n’ont pas changé entre 2023 et 2024, le montant de votre APL devrait alors augmenter.

Cette hausse de l’APL attendue en octobre 2024

Une nouvelle hausse de cette allocation est également attendue en fin d’année 2024. Notons que les paramètres de dépense de logement interviennent aussi dans le calcul.

« Chaque 1er octobre, rappelle tf1info, le montant de l’APL est augmenté en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL) du 2e trimestre ». Une revalorisation qui varie en fonction des zones géographiques.

En 2023, elle a été de 3,7 % en moyenne. Une autre augmentation plus faible est prévue en octobre 2024, à cause du ralentissement de l’inflation.