Les allocations familiales 2024 boostent le budget des familles nombreuses. Voici les nouveaux montants en fonction du nombre de vos enfants. CafeBagdad vous décrypte tout.

publicité

Allocations familiales 2024 : un coup de pouce selon le nombre d’enfants !

Bonne nouvelle pour les familles allocataires de la Caf ! « Depuis le 1er avril 2024, les montants versés au titre des allocations familiales augmentent d’environ 4,6 % par rapport à l’an dernier », Précise Le Particulier.

Comme rappelé sur le site de la Caf, « vous avez automatiquement droit aux allocations familiales dès votre deuxième enfant. Elles sont versées le mois suivant la naissance ou l’accueil de votre enfant ».

Quid du montant des allocations familiales ? A quoi prétendre en fonction du nombre de vos enfants ?

Les allocations familiales dépendent en effet du nombre d’enfants (enfants de moins de 20 ans à charge) et des ressources du ménage. Les parents dont l’enfant a 14 ans peuvent jouir d’une majoration mensuelle à compter du mois civil qui suit son anniversaire.

publicité

Ressources 2022 (plafonds en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2024) Nombre d’enfants à charge Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 2 < ou = à 74 966 € < ou = à 99 922 € > 99 922 € 3 < ou = à 81 212 € < ou = à 106 168 € > 106 168 € 4 < ou = à 87 458 € < ou = à 112 414 € > 112 414 € Par enfant en plus + 6 246 € Montant en vigueur du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 Pour 2 enfants 148,52 € 74,26 € 37,14 € Pour 3 enfants 338,80 € 169,40 € 84,71 € Par enfant en plus 190,29 € 95,15 € 47,58 € Majoration pour les enfantsde 14 ans et plus 74,26 € 37,14 € 18,57 € Allocations forfaitaires 93,91 € 46,96 € 23,49 € Afficher moins

Jusqu’à quand une famille peut-elle continuer à percevoir cette aide de la Caf ?

Vous continuez à toucher les allocations familiales « jusqu’au mois où il ne reste plus qu’un seul enfant à charge de moins de 20 ans. »

Pour les enfants en résidence alternée, la famille peut choisir le partage des allocations familiales. « Chaque parent peut bénéficier d’une part des allocations familiales, en tenant compte de l’ensemble des enfants à sa charge et des ressources de son foyer(…) D’un commun accord, vous pouvez choisir le partage des allocations familiales et désigner un bénéficiaire pour les autres prestations et ce, pour la durée de 1 an minimum ».

Cette aide supplémentaire que certains allocataires peuvent en bénéficier.

Saviez-vous qu’il est possible de bénéficier « l’allocation forfaitaire : une aide en plus » si vous avez touché des allocations familiales pour au moins 3 enfants (dont celui de 20 ans) le mois précédent son 20ème anniversaire (mais comme précisé dans les colonnes du Figaro, ce dernier ne doit pas percevoir un revenu professionnel supérieur à 943,44 € et doit vivre au foyer de l’allocataire, NDLR) ou encore « l’un de vos enfants a 20 ans et reste à votre charge ».