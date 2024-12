Les propriétaires ont-ils droit à l’Allocation de solidarité aux personnes âgées ou ASPA ? CafeBagdad a la réponse pour vous.

Conditions pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées

Comme souligné sur le site du Service Public, « l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa, anciennement minimum vieillesse) est versée aux personnes retraitées disposant de faibles ressources ».

Pour y avoir droit, il faut être « âgé d’au moins 65 ans (62 ans si vous êtes reconnu inapte au travail et si vous jouissiez d’une retraite anticipée pour inaptitude) », indique le site de l’administration française.

Ce n’est pas tout. Vos ressources ne devraient pas non plus dépasser un certain plafond. Il faut également vivre sur le territoire français au moins 9 mois dans l’année.

Allocation de solidarité aux personnes âgées : peut-on toucher l’ASPA en étant propriétaire de son logement ?

« L’Aspa n’est pas attribuée automatiquement ». Pour en bénéficier, vous devez en faire la demande auprès de « la caisse de retraite dont vous dépendez, elle évaluera vos ressources au cours des 3 derniers mois. », peut-on lire Service-Public.fr.

Cette allocation n’étant pas soumise à des conditions liées au logement, les propriétaires de leur résidence principale peuvent avoir droit à l’ASPA dès lors que toutes les autres conditions sont respectées.

Montant de l’ex-minimum vieillesse en 2024

Le montant ASPA 2024 à taux plein s’élève à 1 012,02€ par mois pour une personne seule. Il atteint jusqu’à 1 571,16€ pour un couple. Les seniors propriétaires peuvent-ils aussi prétendre à l’Allocation de solidarité aux personnes âgées ?

Les plafonds 2024 à ne pas dépasser s’établissent à 12 144,27 € pour une personne seule (célibataire, séparée, divorcée, veuve) contre 18 854,02 € pour un couple.

Si vos revenus moyens sur 12 mois dépassent le plafond de 1 012,02 €, une nouvelle évaluation est effectuée pour vérifier votre éligibilité à l’ASPA.

« C’est le différentiel entre vos ressources et le plafond qui détermine le montant de l’Aspa auquel vous avez droit », souligne le site gouvernemental.

Vous devez obligatoirement renseigner votre caisse de retraite de tout changement portant sur le « montant de vos revenus, votre situation familiale ou encore votre lieu de résidence ».

Attention à ce détail concernant l’ASPA

Si le taux de non-recours à l’Aspa atteint jusqu’à 50%, c’est notamment parce que cette allocation est « récupérable sur la succession ».

Mais ce n’est pas sans condition… Il n’y a récupération que si « l’actif net de la succession (montant du patrimoine moins les dettes) doit être au moins égal à un certain montant. Pour un décès intervenant en 2024 en métropole, ce montant est de 105 300 € (150 000 euros en outre-mer) ».