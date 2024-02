Pour 2024, les plafonds de ressources pour percevoir l’allocation de rentrée scolaire augmentent. Voici les nouveaux montants. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous aide à y voir plus clair.

L’allocation de rentrée scolaire bénéficie à 3 millions de familles.

La Prime de rentrée scolaire de son autre nom est un coup de pouce de l’Etat versé sous conditions de ressources aux familles ayant des enfants scolarisés (en apprentissage ou pris en charge en établissement d’accueil spécialisé) compris entre 6 à 18 ans.

Comme son nom l’indique, cette aide du gouvernement est octroyée chaque année à près de 3 millions de familles au mois d’août qui précède la rentrée scolaire.

Qu’entend par revenu net catégoriel ?

Comme à l’accoutumée, la situation familiale des foyers bénéficiaires « est reconsidérée » tous les ans. Pour 2024, ce sont vos revenus de 2022 (revenu net catégoriel) qui serviront de référence. Ils ne doivent pas dépasser un certain plafond fixé selon le nombre d’enfants à charge.

Le revenu net catégoriel fait référence à la somme des revenus nets d’une personne (salaires, revenus fonciers et mobiliers, bénéfices agricoles, etc.) après avoir déduit les charges liées (pensions alimentaires, frais d’accueil des personnes âgées, etc.) et abattements fiscaux (personne invalide, personne âgée de plus de 65 ans,etc.).

Allocation de rentrée scolaire (ARS) : découvrez les nouveaux plafonds de 2024 pour toucher cette aide

Comme les plafonds ont été rehaussés d’environ 5 %, davantage de familles pourraient être concernées en août 2024.

Plafonds de ressources 2022 pour l’ARS 2024 (en vigueur au 31 juillet 2024) Nombre d’enfants à charge Plafond à ne pas dépasser 1 27 141 euros 2 33 404 euros 3 39 667 euros 4 45 930 euros

Si jamais vos ressources excèdent de peu de ces plafonds, « une allocation différentielle calculée en fonction de vos revenus peut vous être versée», rassure le site de l’administration française.

Quelles démarches à suivre en fonction de l’âge et du niveau de votre enfant ?

Aucune démarche n’est à entreprendre pour les familles dont les enfants sont âgés de 6 à 15 ans au 31 décembre qui suit la rentrée scolaire. Si votre enfant est inscrit au CP avant d’atteindre l’âge de 6 ans, vous êtes dans ce cas tenu de transmettre à votre Caf un certificat de scolarité.

Si vos enfants ont entre 16 et 18 ans et vont à l’école ou sont en apprentissage, n’oubliez pas de les déclarer pour la rentrée 2023 sur votre espace « Mon Compte » de votre Caf ou via l’application mobile « Mon Compte »).

« Les bourses de collège et de lycée sont cumulables avec l’allocation de rentrée scolaire. Elles sont également attribuées sous conditions de ressources », précise le site du service public.