Une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), parue le 24 octobre dernier, a indiqué que le nombre de titulaires de l’allocation aux adultes handicapés a beaucoup augmenté depuis le 1er octobre 2023.

Allocation aux adultes handicapés : les bénéficiaires de l’AAH sont de plus en plus nombreux… Découvrez pourquoi

Cette croissance s’explique notamment par le nouveau mode de calcul de l’allocation aux adultes handicapés, résultant de la mise en œuvre de la déconjugalisation, un an plus tôt.

Comme expliqué sur le site de la Caf, « cette réforme favorise l’autonomie des personnes handicapées qui bénéficieront d’une allocation individualisée sans dépendre de leur conjoint et de ses ressources ».

Désormais, « seul le bénéficiaire et ses ressources personnelles seront pris en compte dans le calcul de la prestation ». On parle alors de l’AAH déconjugalisée.

« Au cas où la déconjugalisation ne serait pas favorable, le bénéficiaire pourra conserver l’ancien mode de calcul et touchera pour cette fois une AAH conjugalisée, c’est-à-dire que le conjoint du bénéficiaire et ses ressources seront pris en compte dans le calcul de la prestation. », souligne l’organisme public.

Selon la Drees, « les effectifs de l’AAH » ont augmenté de 4,5 % en 2023, « pour atteindre 1,35 million d’allocataires en fin d’année ».

Normalement, précise l’administration, celle-ci aurait dû se limiter « à 3,4 % l’année précédente » mais la déconjugalisation a permis « l’entrée dans la prestation de personnes en couple qui auraient été, sans cette réforme, inéligibles du fait du niveau de leur revenu de leur conjoint ».

Cette réforme a conduit plus de 22 000 couples à toucher l’AAH

La Caisse nationale d’allocations familiales « estime que 22 300 personnes en couple ont commencé à bénéficier de l’AAH en octobre 2023 grâce à cette réforme », dont « 9 600 ont un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ».

Ce nouveau mode de calcul est d’ailleurs prévu par l’article 10 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Grâce au décret, pris le 11 mai 2023, appliqué le 1er octobre 2023, le calcul de l’AAH peut « inclure les ressources du conjoint, concubin ou partenaire de pacs » si cela est plus avantageux pour le bénéficiaire.

Qui peuvent bénéficier de l’AAH ?

Le gouvernement Borne chiffrait que le changement de calcul profiterait « à 160 000 allocataires (dont 80 000 nouveaux entrants dans la prestation), pour un gain moyen de 300 € par mois ».

L’AAH s’adresse aux personnes « ayant un taux d’incapacité minimal de 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi », relaie Merci pour L’Info.

Son montant s’élève à « 1 016,05 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2024″.