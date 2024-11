Le Sénat examine actuellement un projet de loi qui propose une mesure ultime contre le démarchage téléphonique — dispositif déjà en place et qui fait ses preuves chez plusieurs de nos voisins.

« Le démarchage téléphonique fait partie des nuisances quotidiennes »

Les Français n’en peuvent plus du démarchage téléphonique. Malgré un encadrement plus strict, 7 Français sur 10 continuent de recevoir régulièrement des appels téléphoniques commerciaux non sollicités.

« Toutes les 10 minutes, on me téléphone pour faire des économies sur l’électricité », confie une passante auprès de l’équipe de TF1.

Et pourtant, aujourd’hui, le démarchage téléphonique n’« est autorisé (que) la semaine, de 10 heures à 13 heures et entre 14 heures et 20 heures ». Il est proscrit le week-end.

« Chaque fois, c’est un numéro différent qui revient. Après, je sais qu’il existe des sites sur lesquels il faut s’inscrire, etc.« , témoigne également un autre homme.

Les témoignages qui dénoncent l’inefficacité de Bloctel se multiplient de plus en plus

Il s’agit de Bloctel. Mais force est de constater que la liste d’opposition BLOCTEL mise en place depuis juin 2016 n’a pas réussi à régler le problème.

Et pour cause : seules les entreprises qui le souhaitent acceptent de supprimer votre numéro de leurs listes. 100.000 autres professionnels n’en tiennent pas rigueur et continuent à démarcher les consommateurs.

Et même pour les quelques sociétés de bonne volonté, il est à rappeler que Bloctel « autorise le démarchage téléphonique pour les professionnels avec lesquels vous avez un contrat en cours ».

« Ceux-ci peuvent continuer de vous démarcher si la proposition commerciale est en lien avec l’objet de votre contrat », rappelle Cédric Musso, directeur de l’action politique à l’UFC-Que Choisir.

Allemagne, Royaume-Uni, Portugal… Ce système radical anti-démarchage téléphonique qui fonctionne déjà dans plusieurs pays européens

Comme Bloctel n’améliore finalement pas grand-chose, un sénateur propose de changer la donne avec sa nouvelle proposition de loi CHOC. Serait-ce la solution attendue de longue date ?

« Ce que je propose, c’est d’interdire le démarchage téléphonique. Ce serait demain le consommateur qui déciderait de solliciter l’entreprise, qui donnerait ses coordonnées pour dire ‘Appelez-moi’« , suggère Pierre-Jean Verzelen, sénateur de l’Aisne (Groupe Les Indépendants – République et territoires).

Sa proposition de loi, inspirée d’une pratique en vigueur en Allemagne, Royaume-Uni ou au Portugal vise à interdire radicalement le démarchage téléphonique sauf si le consommateur « a explicitement consenti à être démarché en s’inscrivant sur une liste de consentement », dès lors que cette pratique « intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat », et lorsqu’elle « porte sur la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines », détaille-t-il auprès de L’Union.