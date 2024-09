Plus de 27 000 euros de marchandises réglés à seulement quelques euros, cette caissière d’un magasin Leclerc fait cadeau à ses proches ! Et pas qu’un peu ! On vous raconte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Alerte escroquerie : des chariots remplis à ras bord et payés à seulement quelques euros dans cette enseigne de Leclerc

Des poêles, des faitouts, des robots de cuisine, de la vaisselle, des produits cosmétiques, des bouteilles d’alcool et bien d’autres… Les chariots sont remplis à ras bord, peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional Ouest France.

Le tout ne coûte finalement que quelques euros. Eh non, il ne s’agit point d’« une méga promo », est-il souligné.

Mais bien d’une arnaque mise au point par une employée de l‘hypermarché Leclerc Atlantis de Saint-Herblain (à côté de Nantes) en Loire-Atlantique.

publicité

Un cas loin d’être isolé

« Cela arrive toutes les semaines », déplore Patrice D’Almeida, patron de la société Ouest Atlantique sécurité, qui ne semble plus s’étonner d’un tel fait.

Des chariots contenant plus de 2000 euros de produits ne sont facturés qu’à 80 euros. Tout compte fait, la carte de fidélité de la mère de la caissière a été utilisée près d’une dizaine de fois.

La caissière fait bien passer les produits devant sa machine, mais elle ne scannait pas les codes-barres pour faire en sorte que la note à régler soit modique.

« Le premier chariot contenait 2 036 euros de marchandises, mais n’a été réglé qu’à hauteur de 82 euros. Le deuxième chariot contenait, lui, 630 euros et n’a coûté que 24 euros», rapporte Ouest France.

La menace vient « de l’intérieur. Ce n’est pas le chapardage, le problème », confie le professionnel de la grande distribution.

Trois personnes arrêtées, dont la mère de la caissière

La caissière en question a commencé à travailler pour Leclerc depuis le printemps 2024. Elle était censée finir son contrat à la fin du mois d’août.

Les forces de l’ordre ont interpellé trois personnes, parmi lesquelles un homme de 29 ans ainsi qu’une femme de 51 ans qui n’est autre que la mère de la caissière.

Les perquisitions au domicile de la caissière ne laissent place à aucun doute.

27000 euros de préjudice

Le magasin Leclerc concerné estime le préjudice à plus de 27 000 €. Les prévenus ont tous reconnu les faits qui leur ont été reprochés : escroquerie pour la caissière et recel d’escroquerie pour les deux clients complices de cette dernière.

Des messages ont, par ailleurs, été retrouvés sur le téléphone de la caissière, précisant à ses proches l’heure à laquelle il devait passer à sa caisse, soit en fin de journée. Ils seront jugés prochainement.